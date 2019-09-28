شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل يقلل من خطر التعرض للأزمات القلبية..انظر إلي الجانب المشرق من حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العلماء إن النظر إلى الجانب المشرق من الحياة قد يقلل من خطر التعرض للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 35٪ حيث أن التدخلات التي تعزز الأفكار الإيجابية يمكن استخدامها لتحسين الصحة.

وأوضح تقرير صحيفة "ديلى ميل البريطانية"، أن التفاؤل مفيد لصحة القلب فالأشخاص المتفائلين والمتصالحين مع الحياة هم أقل عرضة بنسبة 14٪ للوفاة المبكرة وفقًا لما وجده العلماء، حيث قاموا بتجميع البيانات من 15 دراسة بما في ذلك 230 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، والنتائج قد تكون مدفوعة من قبل الناس المتفائلين الذين هم أكثر عرضة للعيش بصحة جيدة، فالنظر إلى الجانب المشرق من الحياة قد يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بأكثر من الثلث وفقاً لدراسة بحثية.

تم تحليل الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم من قبل العلماء الذين وجدوا أيضًا أن الأشخاص المتفائلين هم أيضًا أقل عرضة للوفاة بنسبة 14 في المائة في وقت مبكر .

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يعتقد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم أفكار إيجابية لديهم الدافع لممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي جيد ، وحماية صحتهم، وقد يكونون أكثر قدرة على التعامل مع التوتر والقلق الذى قد يؤثر على صحة القلب .

وأكد فريق مستشفى ماونت سيناي سانت لوك في نيويوركوقال وكبيرمؤلفي الدراسة البروفيسور آلان روزانسكي "تشير النتائج إلى أن عقلية التفاؤل ترتبط بانخفاض مخاطرالقلب والأوعية الدموية وأن تعزيز التفاؤل والحد من التشاؤم قد يكون مهمًا للصحة الوقائية".

وقال البروفيسور روزانسكي طبيب القلب أن التوتروالاكتئاب والشعوربالوحدة يرتبطان بأمراض القلب والأوعية الدموية، والشعور بالراحة يؤدي إلى انخفاض عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.