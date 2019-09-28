شكرا لقرائتكم خبر عن أمل جديد لمرضى سرطان الجلد.. اختبار يمكنه التنبؤ هل من المحتمل أن ينتشر أم لا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء اختبارًا يمكنه التنبؤ بما إذا كان سرطان الجلد الأكثر دموية من المحتمل أن ينتشر أو يعود مرة أخرى أم لا، حيث يزود الاختبار، الذى يسمى "AMBLor"، جميع المصابين بمرض سرطان الجلد من المرحلة الأولى بمعلومات أكثر دقة حول تشخيصهم.



صورة من خبر سرطان الجلد

وقال مطورو جامعة نيوكاسل إنه يمكن أن يكون متاحًا للاستخدام على نطاق واسع فى غضون عامين، مما يوفر كثيرا القلق وملايين من الجنيهات الإسترالينى، وذلك وفقا لموقع "ديلى ميل" أون لاين.

تتزايد حالات سرطان الجلد في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع عدد الحالات في المملكة المتحدة بنسبة 45% فى عشر سنوات، وفقا لأرقام أبحاث السرطان.

وهناك نوعان من البروتين يوجدان عادة فى الطبقة العليا من الجلد التي قد تضيع في المرضى الذين يعانون من سرطان الجلد في المرحلة المبكرة، وترتبط المستويات المستنفدة لكلا البروتينين بمخاطر عالية من الأورام، فى حين تشير المستويات المحتجزة إلى أن الأورام منخفضة المخاطر.

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ويستخدم اختبار AMBLor خزعة من الورم الرئيسي بعد إزالته، لتحديد المرضى الذين يعانون من السرطانات منخفضة المخاطر، ما يقرب من 10% من المصابين بأورام منخفضة الخطورة يصابون بمرض منتشر، خاصة عندما ينتشر السرطان، سيمكّن الاختبار أيضًا العلاج في مرحلة مبكرة للأشخاص فى المجموعة عالية الخطورة.

وقال كبير العلماء "بينى لوفات"، أستاذ أمراض الجلد والأورام الخلوية في جامعة نيوكاسل: "كمريض، يخبرك اختبار AMBLor إذا كنت في فئة منخفضة المخاطر ويمكن أن يقدم لك الطمأنينة".

وأضاف: "يمكن أن يوفر أيضًا ما يصل إلى 38 مليون جنيه إسترليني سنويًا عن طريق تقليل عدد مواعيد المتابعة لأولئك الذين يتم تحديدهم على أنهم من ذوي المخاطر المنخفضة".

يذكر أنه يتم تشخيص حوالي 170.00 مريض بسرطان الجلد كل عام في المملكة المتحدة وحدها، ويزداد خطر سرطان الجلد مع تقدم العمر، حيث يتم تشخيص حوالي نصف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر بالإصابة.

وتبقى معدلات البقاء على قيد الحياة مرتفعة، ولكن الكثير من الناس يفشلون في اتخاذ تدابير وقائية لحماية أنفسهم، حيث تم تسجيل قفزة لسرطان سرطان الجلد في جميع الأعمار، ومن المتوقع أن يستغرق الاختبار أقل من عامين للدخول فى حيز التنفيذ.

يمكن القيام بذلك عن طريق إزالة القسم بأكمله من الورم أو عن طريق إزالة الجراح طبقة الجلد بواسطة طبقة، وعندما يزيل الجراح طبقة تلو الأخرى، فإن ذلك يساعدهم على معرفة أين يتوقف السرطان بالضبط حتى لا يضطروا إلى إزالة الجلد أكثر مما هو ضرورى.