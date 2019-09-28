شكرا لقرائتكم خبر عن محلاها عيشة الفلاحة.. العيش فى الريف قد يؤخر فترة انقطاع الطمث لأكثر من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة أن العيش فى الريف قد يؤخر انقطاع الطمث عند السيدات لأكثر من عام، حيث أثبتت الدراسة أن النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية قد تتأخر عندهم مرحلة انقطاع الدورة الشهرية لمدة 16 شهرًا عن النساء اللاتى يعشن فى المدن لأنهن أقل توتراً.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فدرس الباحثون بقيادة فريق من جامعة بيرجن في النرويج ما يقرب من 2000 امرأة لمعرفة متى بدأوا انقطاع الطمث، وتبين أن أولئك الذين لديهم المزيد من المساحات الخضراء المحيطة بمنزلهم تأخرت عندهم فترة انقطاع الطمث، وقد يكون هذا لأن العيش في المناطق الحضرية يزيد من مستويات التوتر، كما يؤدى الإجهاد إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين وتسبب انقطاع الطمث.

Advertisements

وأكد الفريق البحثى إن وصول السيدة إلى سن انقطاع الطمث قد يعرض النساء لخطر الإصابة بأمراض القلب أو ضعف العظام، ووجدت الدراسة أن النساء اللائي يعشن بجانب مسطحات خضراء فى 300 متر المحيطة بمنازلهن يصبن بانقطاع الطمث عند سن 51.7 عامًا، في حين أن السيدات اللاتى يعشن بعيدا عن المساحات الخضراء تبدأ عندهم فترة انقطاع الطمث في سن 50.3 عاما.

ومن بين العوامل الأخرى التي يُعتقد أنها تؤثر على توقيت نهاية الحيض وزن المرأة، سواء كانت مدخنة أم لا، أو مقدار التمارين التي تمارسها وما إذا كانت تتناول حبوب منع الحمل عندما كانت أصغر سناً.

كما وجدت دراسة أجرتها جامعة دلهاوزي في كندا أن النساء اللائي يعملن في نوبات ليلية يزيد احتمال تعرضهن لانقطاع الطمث المبكر بنسبة تسعة فى المائة على الأقل.