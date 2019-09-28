شكرا لقرائتكم خبر عن مرض نادر ينقله البعوض يحصد حياة 10 أشخاص فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى أحد سكان ولاية ماساتشوستس الأمريكية بعد إصابته بمرض نادر ينقله البعوض "شرق الخيول" (EEE)، مما جعل عدد الوفيات تبلغ 10 حالات للوفاة على مستوى البلاد.



صورة من خبر وفاة الحالة 10

ووفقا لتقرير موقع "ديلى ميل البريطانى" فإن المريض مجهول الهوية رجل فى السبعينات من عمره في مقاطعة إسيكس، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة العامة بالولاية، مرض فى 9 سبتمبر وتوفى بعدها بأيام.

EEE هو مرض نادر يسببه فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق البعوض المصاب، تم اكتشافه لأول مرة في ولاية ماساتشوستس في عام 1831 وعادة ما يؤثر على عدد متساوٍ من الخيول والبشر كل عام: ما يقرب من 5 إلى 10 حالات، ولا يوجد لقاح للحصان الذي يصاب بالفيروس.

تحدث غالبية حالات الإصابة بين أواخر الربيع وحتى أوائل الخريف على طول دولتى المحيط الأطلسى وساحل الخليج.

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من جانبها قالت الدكتورة كاثرين براون، عالمة الأوبئة في ولاية ماساتشوستس في بيان: "على الرغم من انخفاض أعداد البعوض في هذا الوقت من العام إلا أن خطر الإصابة بمرض EEE سيستمر حتى الصقيع، ونواصل التأكيد على ضرورة حماية الناس لأنفسهم من لدغات البعوض".

لا يصاب معظم الأشخاص بأعراض ولكن يمكن أن يعانى الأشخاص الذين يعانون من قشعريرة وحمى وصداع وقىء، وفى بعض الأحيان يمكن أن يسبب المرض نوبات أو تورم فى المخ يهدد الحياة (التهاب الدماغ)، ولا يوجد علاج والعلاجات تتكون من العلاج الداعم مثل الدعم التنفسي والسوائل الوريدية.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن حوالى ثلث المصابين بمرض الإنفلونزا المجهري يموتون، لذا يوصى مسئولو الصحة السكان بحماية أنفسهم من خلال ارتداء الأكمام الطويلة والسراويل وكذلك رش مضادات البعوض عند الخروج، أيضا يجب التخلص من أى مياه دائمة من أماكن مثل حمامات الطيور لأن البعوض ينجذب إلى المياه الساكنة.