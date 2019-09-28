77% من أمراض الرئة في أمريكا سببها السجائر الإلكترونية بالقنب

أكدت السلطات الصحية الأمريكية أن السجائر الإلكترونية التي تحوي القنب تؤدي دورا في أمراض الرئة التي أصيب بها حتى الآن 805 أشخاص وتوفي 12 منهم.

ويأتي الإعلان في وقت يزداد فيه عدد الولايات والمدن في الولايات المتحدة التي تنوي حظر السجائر الإلكترونية، وستمنع السجائر الإلكترونية ذات النكّهات في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة.

وقالت آن شوشات، من مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، إن 77% من 514 مريضا ملأوا استمارة الأسئلة قالوا إنهم استخدموا منتجات تحوي "تي إتش سي" أي المادة المنشطة في القنب، وذكر 16% أنهم اكتفوا بتدخين منتجات تحوي النيكوتين.

Advertisements

وتصيب الأمراض الرجال والشباب الذين ينقلون إلى الطوارئ في كثير من الحالات مع ضيق في التنفس، وأوضحت آن شوتات: "لا نعرف تحديدا ما الذي يصيب هؤلاء الأشخاص بالمرض".

وفي ولايتي إيلينوي وويسكنسن من حيث انطلقت الأزمة في يوليو/تموز، قال 66% من المرضى إن ماركة العبوات التي استخدموها هي "دانك فايبس"، وسبق أن ورد ذكر الماركة نفسها في ولاية نيويورك مطلع سبتمبر/أيلول، وذكر المرضى في غالبية الحالات أنهم اشتروا العبوات من أصدقاء أو تجار في الشارع.

وهذه المرة الأولى التي توفر فيها مراكز "سي دي سي" هذه الأرقام مع أنها كشفت في السابق عن أن "تي إتش سي" استخدمت في حالات كثيرة.

وتخلط "تي إتش سي" مع مواد أخرى مثل المذيبات والنكهات للتمكن من تسخينها وتنشقها من خلال السيجارة الإلكترونية، ويحاول التحقيق معرفة أي من هذه المواد المضافة يسبب الأمراض الرئوية إلا أن التحاليل حتى الآن لم تتوصل إلى عامل مشترك.