أخطاءٌ تقعين فيها خلال ممارسة التمارين الرياضية تساهمُ في شيخوختك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد ممارسة الرياضة عنصرًا مهمًا للحفاظ على صحة وحيوية الجسم، جنبًا إلى جنب مع اتباع نمط حياةٍ ونظامٍ غذائيٍ صحي.

وفي حين أنَّ مختلف التمارين والرياضات لها فوائد عديدة، إلا أنَّ هناك بعض الأخطاء ربما تقعين فيها أثناء ممارسة الرياضة، تعود عليكِ بضررٍ أكبر دون منفعة.

ومن خلال السطور القادمة، نكشف لكِ عن تلك الأخطاء والتي تساهم في شيخوخة جسمك:

الاعتماد فقط على تمارين الكارديو

في حين أنَّ تمارين الكارديو تساعد على فقدان الوزن، إلا أنَّ التكثيف من ممارستها يعودُ بالكثير من المشاكل على الجسم؛ إذ إنّه وبعد فترةٍ من إيقاف تمارين الكارديو، تصبحين أكثر عرضة لتآكل وتلف العضلات والعظام.

لذا، يوصي الخبراء البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا، بالتركيز على ممارسة تمارين القوة مرتين في الأسبوع؛ إذ تساعد على تنشيط وتعزيز صحة العضلات وحرق السعرات الحرارية، حتى وإن توقفتِ عن ممارستها لاحقًا.

تجاهل تمارين HIIT

يعتمد "التمرين التواتر عالي الكثافة" HIIT، على جولاتٍ مختلفة من التمارين يتم ممارستها في الوقت نفسه، تبدأ من الأشد ثم الأقل حدة كفترة راحة، وينتهي بتمارين أهدأ وأقل كثافة.

Advertisements

وفي حين قد تبدو تلك التمارين صعبة، أشارت الدراسات إلى أنّها تساعد في تأخير شيخوخة خلايا الجسم، وتحسن من حساسية الأنسولين، بالإضافةِ إلى تعزيز مستويات الطاقة؛ ما يساعد بالتالي في تعزيز الآيض.

عدم التركيز على منطقة الحوض

على غرارٍ مختلف أجزاء الجسم، تحتاج عضلات الحوض أيضًا إلى الاهتمام، وتجاهل تلك المنطقة قد يؤدي إلى مشاكل في منطقة البطن والكليتين أو الإصابة بسلس البول، لذا لا تتجاهلي تلك المنطقة وأضيفي تمارين "كيجل" لروتينكِ الرياضي.

تخطي تمارين التمدد

تمارين التمدد مهمةٌ للغاية قبل البدء في روتينك الرياضي المعتاد، ففي حين تبدو بسيطة، إلا أنَّ تخطيها قد يسبب خلل التوتر العضلي، بالإضافةِ إلى تعزيز شيخوخة خلايا الجسم.

ممارسة التمارين طوال الوقت

ممارسة الرياضة طوال الوقت لن تساعدك للحصول على أفضل نتيجة، فالجسم يحتاج إلى الراحة والتعافي، وإجهادهِ بالتمارين طوال الوقت سيؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الـ "كورتيزول" المسؤول عن محاربة التوتر، بالإضافةِ إلى مشاكل صحية زمنية.