ملكةُ الجمال الروسية تؤكد أنها علمتُ بطلاقها من ملك ماليزيا السابق عبر الإنترنت

تحدّثت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا للمرة الأولى حول انهيار زواجها من ملك ماليزيا السابق، محمد الخامس خلال مقابلة حصرية مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت أوكسانا البالغة من العمر 27 عامًا، أنها علمت بطلاقها عبر الإنترنت وأنها لم تر أو تتحدّث إلى زوجها السابق منذ أن هجرها في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأضافت أنه عندما غادر زوجها في كانون الأول/ديسمبر لم يعد، وأنها لا تعرف ما حدث بالضبط لأن كل شيء كان على ما يرام، وحتى الآن لا تفهم السبب الحقيقي وراء هجرها.

وأشارت ملكة الجمال السابقة إلى أن ابنهما "ليون" يُشبه أباه تمامًا "صورة طبق الأصل"، وأنها على استعداد لإجراء اختبار الحمض النووي للصبي كما أشار محامو السلطان محمد الخامس.

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وطالبت أوكسانا السلطان محمد الخامس المعروف أيضًا باسم فارس، أن يكون أبًا لابنها ليون، قائلةً: "فارس، استيقظ!، لديك ولد، وأنت أب، وبغض النظر أريد أن يكون لابني والدان، فكر في ابنك".

يُذكر أن أوكسانا والسلطان محمد الخامس تزوجا في احتفال إسلامي سري في ولاية كيلانتان الماليزية في 7 حزيران/يونيو من العام الماضي، ثم تنازل عن العرش في ماليزيا من أجلها.

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