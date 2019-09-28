رئيس الكونغرس تنتقد تصرف وزير العدل بشأن "مكالمة ترامب"

انتقدت رئيس مجلس النواب الأميركي "الكونغرس"، نانسي بيلوسي، الجمعة، تعامل وزير العدل، وليام بار، مع فضيحة تمكالمة الرئيس دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، واصفة إياه بالـ "مارق".

ونقلت "رويترز" عن "بيلوسي" قولها في مقابلة مع محطة "إم. إس. إن. بي. سي"، الأميركية، إن الوزير بار "أصبح مارقًا" في إشارة إلى تعامل وزارة العدل مع تقرير كشف أن ترامب مارس ضغوطًا على الرئيس الأوكراني، لاستغلال ذلك سياسيًا ودعم إعادة انتخابه.

وينتقد الديمقراطيون "بار" لأنه لم ينأ بنفسه عن الأمور المتعلقة بشكوى التسريب التي جاءت بعد اتصال هاتفي في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، بين ترامب وزيلينسكي.

واتهمت "بيلوسي" التي بدأت تحقيقًا لمساءلة ترامب، الثلاثاء الماضي، الإدارة الأميركية بمحاولة التستر على شكوى التسريب.

كما انتقدت "بيلوسي"، القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية الأميركية، جوزيف ماغوير، معتبرة أنه "انتهك القانون"، لأنه لم يبلغ الكونغرس أولاً بشهادته حول قضية تسريب المكالمة.

Advertisements

وينص القانون الأميركي، على أن مثل تلك الشكاوى تسلم للكونغرس، بينما قال "ماغوير" إنه أبلغ البيت الأبيض أولاً لأنه اعتقد أن المكالمات التي يكون الرئيس الأميركي طرفًا بها قد تكون محمية بحصانة تنفيذية.

وكانت مكالمة ترامب وزيلينسكي، أثارت فضيحة سياسية مدوية في الولايات المتحدة واضطر البيت الأبيض لنشر محتواها، تحت ضغط خصوم ترامب في الكونغرس وخارجه، في حين بدأ النواب الديمقراطيون دراسة إمكانية عزل ترامب، على خلفية الاشتباه باستغلاله السلطة وتجاهل مصالح الأمن القومي، ومحاولة دفع دولة أخرى إلى التدخل في انتخابات الرئاسة.

قد يهمك ايضاً:

الولايات المتحدة تغضب من قرار إسرائيل ضد اثنتين من أعضاء مجلس النواب