لندن - لايف ستايل
تعاني الطفلة أيلي ويلز، من "متلازمة وولف- هيرشيرون"، (Wolf-Hirschhorn Syndrome)، أحد أنواع تأخر النمو العقلي، يجعلها لا تستطيع التواصل شفهيًّا مع الآخرين أو المشي واللعب بالدمى.
ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، لم تجد "يلي" ذات الخمس سنوات، الراحة والاسترخاء سوى في حوض استحمام يُشبه الديسكو.
عندما سمعت والدتها شانون "25 عامًا"، عن حوض الاستحمام المضيء والحمامات الحسيّة والديسكو، وبمكبرات صوت، وببخاخات المياه التي قد تريح ابنتها، بدأت العائلة مباشرةً بجمع التبرّعات، لعدم قدرتها على تحمل التكاليف، حتى جمعت عشرة آلاف جنيه استرليني.
وعلّقت "شانون" على الموضوع قائلةً: "ساعدتنا هذه الخطوة كثيرًا، إذ أصبح الاهتمام بطفلتنا أسهل بكثير، والحمام هو مكان استرخاء أيلي الوحيد".
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كانت هذه تفاصيل خبر طفلة تعاني "متلازمة عقلية" تمنعها من المشي تتعافى في حوض استحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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