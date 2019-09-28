كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 10:38 صباحاً - «العدد في الليمون» من الأمثال الشعبية الخاطئة، فأحدهم من الغرب دحض هذا المثل بقوله: «عجبت لكم أيها العرب، لديكم اللّيمون وتمرضون»! والسبب كثرة الفوائد الغذائية والعلاجية لهذه الثمرة الصفراء العجيبة، فما هي فوائد الليمون للحامل؟ الدكتور «مازن ربيع»، اختصاصي تغذية، يوضح الفوائد الغذائية والقيمة العالية لثمرة الليمون للحامل، ومحاذير أو أضرار استخدامها كما يلي: الليمون وفوائده للحامل يعمل الليمون على تقليل نسبة إصابة الحامل بالرشح، البرد والإنفلونزا.

ينظف جسم الحامل من السموم.

يقوي جهاز المناعة، لأنه غني بمضادات الأكسدة. تقليل نمو البكتيريا، مما يقلل من تعرض جسم الحامل للالتهابات.

عصير الليمون ورائحة قشره يقللان من الغثيان الصباحي لدى الحوامل وخلال النهار بسبب رائحة القلي أو غيرها... يعمل مص عصير الليمون على تقليل الغثيان، فيجب على الحامل أن يكون رفيقها باستمرار، وهناك بعض الحوامل يحملن الليمون في حقائبهن خارج البيت.

يمنع الليمون حدوث الإمساك لدى الحامل، وهي المشكلة التي تعاني منها الكثيرات خلال الحمل. Advertisements ينشط الليمون الجهاز الهضمي ويساعد على الامتصاص.

يحتوي الليمون على الألياف التي تسهل عمل حركة الأمعاء.

يفضل تناوله مع الطعام وليس على الريق، لأن هناك نساء يعانين من حرقة المعدة بسببه. يحفظ الليمون الجسم رطباً، فيقلل من الجفاف.

يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات، وخاصة فيتامين سي.

يحتوي على نسبة من الكالسيوم وحمض الفوليك المفيدين لصحة الجنين حيث يمنعان التشوهات الخلقية.

يحتوي على الفوسفور والمنغنيز، وهما من العناصر الضرورية للحامل والجنين أيضاً. ينظم الليمون ضغط الدم المرتفع بسبب المعادن الموجودة فيه.

الليمون عنصر مساعد لامتصاص الحديد، ولذلك يضاف لبعض الأصناف من الأطعمة.

يعزز الليمون من عظام الجنين بسبب ما يحتويه من أملاح ومعادن. محاذير استخدامه يسبب حرقة المعدة.

شربه بكثرة يؤدي لتآكل الأسنان.

يجب أن تأخذه المرأة بحذر في حال إصابتها بقرحة المعدة.

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