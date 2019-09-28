بماذا يحلم الرضيع؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 10:38 صباحاً - يلاحظ العديد من الأمهات الحديثات الولادة على الرضع، ظهور بعض الابتسامات البسيطة أثناء النوم، البعض يفسره بأن الملائكة تداعب الرضيع في منامه، أو بمقولة «إن الرضيع يأكل أرزاً باللبن مع الملائكة». أمّا علميّاً، له تفسيرات أخرى يوضحها خبير علم الطاقة «الدكتور محمد الفايد».

سبب ابتسامات الرضيع أثناء نومه

قال «الفايد»: «لا يمكننا أن نعرف الكثير عن هذا الموضوع بالضبط، وفي الأغلب تصبح أغلب أحلام الرضع صامتة، لأن ليس لديهم لغة، فالأحلام تكون كناية عن مجموعة من الصور دون إقامة حوار واضح».

مراحل النوم المرتبطة بالأحلام

هي مرحلة أجزاء تتكون من الشعور بالراحة والبلل، والشم بالمكان المحيط بالرضيع، بجانب الشعور بالجوع، العطش، الحر والبرد، الألم، كما أن الرضع أثناء نومهم يمرون بحركة عين سريعة.

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هل يحلم الرضع بالكوابيس؟

الأطفال ليس لديهم أحلام مخيفة أو كوابيس، قبل الأربعة أعوام الأولى من حياتهم، ولكن يمكن أن تحدث بنسبة نادرة جداً، واحد في المائة، لذلك على الآباء والأمهات مراعاة جو الأسرة للرضيع بعيداً عن الضجيج والصراخ العالي.

الذعر الليلي