فوائد العدس للحامل.. منها بديل طبيعي لحمض الفوليك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 10:38 صباحاً - تمثل فترة الحمل، مرحلة صعبة للمرأة الحامل، فهي تعاني كثيراً من أجل تحقيق حلم الأمومة وإشباع هذه العاطفة، لذلك هي في حاجة إلى بعض البروتينات الغذائية من أجل صحتها وصحة جنينها، وضمن هذه البروتينات العدس، حيث نصح الدكتور «أحمد الجزار» استشاري النساء والتوليد الحامل بأهمية تناول العدس خلال فترة الحمل، لأن العدس من البقوليات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الضرورية للحامل وللجنين، تمد جسم الحامل بالعديد من الفوائد الصحية، أبرزها الوقاية من إمساك الحمل، التي تتعرض له أغلب السيدات خلال فترة. فوائد العدس للحامل وللجنين Advertisements يحتوي العدس على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين «ب» وعلى نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات، كما أن العدس يحتوي على الكثير من الألياف التي تساعد على امتصاص السكريات من الجسم والمحافظة على نسبة السكر داخل الجسم. أيضاً يمنع العدس الإمساك للمرأة الحامل. يحتوي العدس على أغلب الفيتامينات، منها فيتامين «ب، أ» اللذين يعملان على تكوين هيموجلوبين الدم الذي يقوم بدوره في تقوية عظام الجنين، كما أن العدس يحتوي على الكالسيوم، النحاس، الحديد، الكربوهيدات وحمض الفوليك الذي يمنع نشوء تشوهات في عظام الجنين، وخاصة عظام العمود الفقري، فجميع العناصر الغذائية الضرورية لنمو خلايا الجسم وتقوية العظام متوفرة في العدس. يساعد العدس الأم الحامل في الحفاظ على وزنها وعدم اكتساب الوزن الزائد، فهو يزيد من الشعور بالشبع لفترة طويلة، وكما أطلق عليه العلماء قديماً، «لحم الفقراء»، حيث يحتوي على جميع الفوائد الصحية المتوفّرة في اللحوم، بل وأكد بعض خبراء التغذية أن تناول العدس يعتبر أفضل من تناول البيض واللحم، ويرجع ذلك لاحتوائه على كامل العناصر الموجودة في هذه المواد باستثناء الدهون، لذلك يجب على المرأة الحامل الحرص على تناول العدس أثناء حملها، وذلك من أجل صحتها وصحة الجنين.

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