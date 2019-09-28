متى يبدأ الرضيع بالمناغاة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 10:38 صباحاً - تتلهف العديد من الأمهات الحديثات الولادة والآباء أيضاً لسماع مناغاة رضيعهم، ويتساءلون متى يبدأ الرضيع في المناغاة، الدكتور «مختار فتحي» اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة يوضح لـ «الخليج 365» بأن الطفل يبدأ بالمناغاة بمجرد أن تبدأ عنده الرؤية واضحة، إضافة إلى تفاصيل أخرى تعرّفي عليها... بدء رؤية الطفل يبدأ الطفل الرؤية منذ أول يوم من الولادة، ولكن بصورة ضبابية، بالأبيض والأسود.

يبدأ بالتمييز بين الألوان، وتصبح الرؤية أوضح في عمر الشهرين.

الأحمر، هو اللّون الأول الذي يميّزه من الألوان الأخرى، لتتبعه البقية ابتداءً من شهره الثالث، وتصبح أكثر وضوحاً بالنسبة له عند بلوغه العام. مناغاة الرضيع Advertisements يبدأ الرضيع في المناغاة من شهره الثالث والرابع، عندما يبدأ وضوح الرؤية له وتمييز الأصوات وبالأخص صوت أمه، فعند سماع صوتها يبدأ بالضحك والمناغاة تدريجياً، ولكن قلة من الأطفال يتأخرون في الضحك لما بعد الشهر الرابع، وهذا الأمر لا يدعو للقلق، فهناك فروق فردية بين كل طفل أو رضيع.

هناك أول ضحكة للطفل، تكون لرؤيته أمه أو والده أو حيوانه المفضل أو لعبة مفضلة، أو شخصاً اعتاد على سماع صوته، وبمجرد وضوح الرؤية عنده، يصدر الرضيع أول ضحكة، كما يبدأ في صدور صوت يطلق عليه البعض مناغاة، لأنه كلام غير واضح.

بعض الأطفال يبدأون بنطق كلمة «بابا» في الشهر السابع، لأنها أخف على اللسان من كلمة «ماما» التي تحتاج لمجهود من الرضع، بضم الفم والشفاه.

البعض من الأطفال يتأخر قليلاً في النطق والمناغاة، وهذا الأمر لا يستدعي القلق إلا بعد العامين من عمر الرضع، عندئذ يجب التوجه للطبيب المختص لعلاج السبب. طرق تجعل الطفل يبدأ المناغاة إصدار أصوات مضحكة وبعض الكلمات ومناداته باسمه تجعل الطفل يبدأ في المناغاة.

لمس الطفل بلطف.

نفخ بعض الهواء عليه بلطف.

مداعبته من أجل الضحك.

تكرار كلمتي «ماما وبابا».

دغدغة أسفل قدميه وبطنه وتحت الإبط برفق.

إصدار أصوات لعبة تخص الطفل.

التحدث مع الطفل كثيراً. كل هذه الأمور تجعل الطفل أكثر انتباهاً، ويبدأ المناغاة والنطق سريعاً. يبدأ الرضيع السيطرة على عضلة الوجه بحلول الشهر العاشر من عمر الطفل، كما يبدأ التحكم في اليدين والعين، ويبدأ بإمساك الأشياء والتقاطها.

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