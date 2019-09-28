6 أسباب تمنعك من النوم ليلا منها الإضاءة والنعناع!

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:35 صباحًا, 28 سبتمبر 2019 م المناطق_متابعات أرجع عدد من الخبراء عدم قدرة البعض على النوم ليلا إلى عدة أسباب رئيسة يتعلق أغلبها بالعادات الخاطئة أو المشكلات الصحية مرجعين الأمر إلى استخدام إضاءات قوية في فترات الليل مما يؤخر إطلاق هرمون الميلاتونين الذي يعزز النوم. داعين إلى الجلوس في أضواء خافتة في فترة الليل لتهيئة الجسم للنوم من خلال إفراز هرمون الميلاتونين. وحذر الخبراء – وفقا لما نشرته الديلي ميل – من استخدام معجون أسنان برائحة النعناع قبل النوم، وتجنب تعطير الغرفة بأي مستحضرات عطرية أو زيوت وشموع تحتوي على النعناع لقدرته على إحداث حالة من التيقظ

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