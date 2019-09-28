شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على تكوين المياه البيضاء فى العين.. منها حساسية الضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المياه البيضاء على العين من المشاكل الأكثر انتشارا بين كبار السن، وهى عبارة عن بروتينات تتكون على عدسة العين، وتسبب منع العدسة من إرسال الصور إلى الشبكية وإهمال علاجها يسبب مشاكل خطيرة منها فقدان النظر، وحسب ما ذكره موقع optek فإن هناك بعض العلامات التى تدل على إصابتك بالمياه البيضاء على العين وهى:

1: عدم وضوح الرؤية وصعوبة شديدة فى الرؤية أثناء الليل.

2: يواجه المريض حساسية شديدة تجاه الضوء.

3: اضطرابات أثناء مشاهدة الألوان.

4: الرؤية المزوجة والمشوشة.

5: رؤية هالات شديدة حول الأضواء.

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قد يكون تكون المياه البيضاء نتيجة الإصابة بمرض السكر أو التعرض المستمر لأشعة الشمس الفوق بنفسجية أو نتيجة الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وفى هذه الحالة يحتاج المريض لإجراء عملية لإزالة المياه البيضاء وبعض الحالات البسيطة تحتاج لارتداء نظارة.

وللوقاية من المياه البيضاء على العين ينصح باتباع الآتى:

1: بإجراء فحوصات العين بشكل دورى، حيث إنها تساعد على كشف تكوين المياه البيضاء مبكرا.

2: ينصح مرضى السكر بالمتابعة الدورية مع الطبيب وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة.

3: الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة العين والرؤية.