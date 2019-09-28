شكرا لقرائتكم خبر عن حبوب منع الحمل قد تكون حلا جيدا للفتيات لعلاج حب الشباب الناتج عن خلل هرمونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد عدة أنواع مختلفة من حب الشباب تتعدد الأسباب وراء ظهورها، أبرزها اضطراب الهرمونات والتى تصيب الإناث البالغات، ويلجأ الأطباء إلى وصف حبوب منع الحمل للشابات لعلاج هذه الحالة.

ووفقا لموقع "medicalnewstoday" فيتطور حب الشباب الهرموني بسبب التغيرات في إفراز هرمونات معينة مع ارتفاع هرمون الأندروجينات مثل التستوستيرون المسئول في كثير من الأحيان عن هذه الحالة الجلدية، وقد تجد النساء المصابات بحب الشباب الهرموني أن علاجات حب الشباب التقليدية غير فعالة، في هذه الحالات قد يؤدى تصحيح الخلل الهرموني إلى تحسن ظهور الحبوب، وحبوب منع الحمل هى من بين الأدوية التى يمكن أن تساعد فى علاج ظهور حب الشباب نتيجة الخلل الهرمونى، ووافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على وجه التحديد على بعض أشكال حبوب منع الحمل لعلاج حب الشباب.

حبوب منع الحمل هى الأكثر ملاءمة عندما أثبتت الخيارات التقليدية وغير المتوفرة دون وصفة طبية نجاحها فى إدارة حب الشباب، وتشمل هذه الخيارات المنظفات والكريمات والعلاجات الموضعية.

وتقترح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن الإناث المصابات بحب الشباب العنيد على طول الوجه السفلي والفك والرقبة والظهر قد تكون مرشحات جيدة بشكل خاص للعلاج الهرموني، خاصة إذا لم تنجح العلاجات الأخرى مثل الموضعية أو المضادات الحيوية.

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ويحدث حب الشباب نتيجة لعدة عوامل تتعلق بعدم التوازن الهرموني، بما في ذلك الإفراط في إنتاج زيت طبيعي يسمى الزهم على الجلد وتراكم خلايا الجلد الميتة فى بصيلات الشعر أو المسام.

بالإضافة إلى ذلك لدى بعض الإناث مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي من الأندروجينات، مثل التستوستيرون، يمكن لمستويات الأندروجين العالية أن تحفز إنتاج الزهم وزيادة نمو خلايا الجلد فى كل من بصيلات الشعر والبشرة.

وتساعد الأدوية الهرمونية بما فى ذلك حبوب منع الحمل في تنظيم هذه الهرمونات وتقليل حب الشباب.

وتتوفر أنواع مختلفة من حبوب تحديد النسل ولكن النوع الأكثر فعالية لحب الشباب هو حبوب منع الحمل المركبة التي تحتوي على أشكال من هرمونات الاستروجين والبروجستيرون.

حبوب منع الحمل تعمل بشكل أفضل عندما يأخذها الشخص في نفس الوقت كل يوم، كما تحدد الوصفة الطبية في بعض الأحيان تكون حبوب منع الحمل أكثر فعالية إلى جانب الأدوية الأخرى.