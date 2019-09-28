شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تعانى من قرحة المعدة.. تناول العسل والخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطعام له دور كبير في الشفاء من الأمراض المختلفة التي يتعرض لها الأشخاص، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة المهمة في حياة مريض قرحة المعدة، لأنها تتسبب في خلق غلاف على المعدة، ويحد من التعرض للإصابة ببعض المضاعفات الناتجة عن إهمال علاج هذا الأمر.

وهناك بعض الأطعمة المهمة في حياة مريض قرحة المعدة، والتي توجب عليه تناولها بشكل مستمر للحد من الشعور بالألم، فهذا ما أوصى به التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، ومنها:

- فعكس الشائع عن الثوم تناولك له بشكل دائم يحد من نمو البكتيريا المضرة فى المعدة، ويعمل على تطهير هذا العضو المهم في حياة الشخص المصاب بقرحة المعدة، ولذا عليك تناول فص من الثوم يوميا.

- يمكنك تناول عصير التوت يوميا، فهو من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة في حياة مريض قرحة المعدة، ولذا عليك تناول كوبا منه يوميا.

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- من أهم النصائح الغذائية التي يجب على مريض قرحة المعدة القيام بها هي الإكثار من تناول الخضراوات كالخيار والخس، فهى أطعمة غنية بالألياف الهامة في حياة مريض قرحة المعدة.

- الفواكه غير الحمضية تعد من الوسائل الغذائية المهمة فى حياة مريض قرحة المعدة، لأنها تخلق غلاف علي جدار المعدة يقلل من حدة المرض.

- ملعقة من العسل على الريق تساعد بشكل كبير على الحد من الشعور بمضاعفات قرحة المعدة، ويحمى المعدة من الشعور بالألم.