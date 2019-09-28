شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الشعور بألم تحت الضلوع فى أعلى البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بألم تحت الأضلاع فى الجزء العلوى الأيسر من البطن قد يكون يعود لأسباب عديدة، أبرزها وجود مشاكل فى الجهاز الهضمى أو الإصابات التى تؤثر على بعض الأعضاء فى الجانب الأيسر العلوى من الجسم، وفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday".

ويعلق القفص الصدرى على عظمة الصدر والعمود الفقرى، وتحمى الأضلاع العديد من الأعضاء الحيوية على الجانب الأيسر من الجسم، وتشمل هذه الأعضاء القلب والرئة اليسرى، والطحال، والكلى اليسرى، والبنكرياس، والمعدة.

الألم المتكرر فى البطن يمكن أن يكون علامة على متلازمة القولون العصبى، وهى عبارة عن مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الجهاز الهضمى، ويمكن أن تشمل الأعراض التغييرات فى حركات الأمعاء، إسهال، الإمساك، تقلصات المعدة، الانتفاخ، مخاط أبيض فى البراز، تعب.

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مرض التهاب الأمعاء (IBD) هو مصطلح للحالات التى تنطوى على التهاب مزمن فى الجهاز الهضمى، والأنواع الأكثر شيوعًا للـ IBD هي مرض كرون والتهاب القولون التقرحى.

وتشمل أعراض مرض التهاب الأمعاء ألما فى البطن، الإسهال المتكرر، دم فى البراز، إعياء، فقدان الوزن غير المقصود.

قد يصاب الشخص بألم حول الضلوع المصابة، وكذلك ألم فى الصدر عند التنفس، وعادة ما تلتئم الضلوع التالفة من تلقاء نفسها خلال 3 إلى 6 أسابيع، ويمكن تخفيف الألم والمساعدة فى عملية الشفاء عن طريق أخذ مسكنات الألم، وتطبيق ضغط بارد على الأضلاع للحد من التورم، وأخذ أنفاس بطيئة وعميقة لتطهير الرئتين من أى مخاط.

التهاب البنكرياس قد يكون حادًا أو مزمنًا ويصابحه أعراض ألم فى البطن، والذى قد ينتشر إلى الظهر ويؤدى إلى حمى، زيادة معدل ضربات القلب، غثيان، شعور بالتورم فى البطن، وقد يكون للأشخاص الذين يعانون من التهاب البنكرياس الحاد أعراض إضافية مثل الإسهال والغثيان والقيء.