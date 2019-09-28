شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك نقص فى الكالسيوم.. عصير البرتقال والحليب الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكالسيوم يعد من العناصر التي يحتاجها الجسم، فهو الأساس في الحصول علي صحة عظام ومفاصل جيدة، وأيضا هام لصحة الأسنان والشعر، كما أنه من أهم العناصر في مرحلة نمو الأطفال، وعند التعرض لنقص نسبته يجب عليك الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بهذا العنصر الهام لك ولصحتك.

وقدم موقع "WEBMED" بعض الأطعمة الهامة للأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم بالجسم، ومنها:

-عصير البرتقال يعد من أفضل العصائر الهامة لك إذا كنت تعاني من نقص الكالسيوم في الجسم، وذلك يرجع لاحتوائه علي نسبة عالية من فيتامين "سي" و"أ"، وهذه الفيتامينات هامة لجسمك لأنها تحافظ تكوين العظام وعلى صحته.

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-تعد الألبان ومنتجاتها من أبرز وأهم العناصر الغذائية الغنية بالكالسيوم، ولذا على الأشخاص الذين يعانون من نقص في نسبة الكالسيوم الإكثار من تناولهم لهذه الأطعمة بكثرة للحفاظ على صحتهم، وزيادة نسبة الكالسيوم في الجسم.

-السبانخ تعد من الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وأيضا تساهم بشكل كبير في الحصول علي نسبة عنصر الكالسيوم الناقص في الجسم، لأنها غنية به بشكل كبير، بالإضافة إلي إحتوائها علي نسبة عالية من فيتامين "أ وسي وك" وجميع هذه العناصر همة لصحتك وأيضا تزيد من نسبة الكالسيوم في جسمك.

-التين يعد من الفواكه المميزة، لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والتي يحتاجها الجسم ولذا تناولك للتين يوميا يزيد ويرفع من نسبة الكالسيوم في الجسم بشكل كبير.