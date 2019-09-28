شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ثقب طبلة الأذن وأبرز علاماته وأسبابه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثقب طبلة الأذن من المشاكل الشائعة التى تؤثر على السمع وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى، لذلك ينصح بزيارة الطبيب فى حالة ظهور أى من الأعراض التى تدل على الإصابة به، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth "، فإن أعراض ثقب طبلة الأذن هى:

ـ الشعور بألم شديد فى الأذن ربما وقد يزول مع الوقت.

ـ خروج إفرازات شفافة، أو ممتلئة أو إفرازات دموية من الأذن.

ـمع الوقت يتعرض المريض لفقدان السمع.

ـ رنين بالأذن (طنين).

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ـ شعور بالدوران (دوار).

ـ الغثيان أو القيء الذي قد ينتج عن الدوار.

وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى لثقب طبلة الأذن وهى:

ـ عدوى الأذن الوسطى التى تنتج عن تراكم السوائل فى الأذن تسبب ثقب طبلة الأذن.

ـ الرضخ الضغطى ، وهو عبارة عن ضغط على طبلة الأذن الوسطى عندما يصبح ضغط الهواء فى الأذن وفى البيئة المحيطة غير متزنين.

ـ دخول جسم غريب فى الأذن مما ينتج عنه ثقب طبلة الاذن وفقدان السمع.

ـ وفى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب فورا منعا لتجنب حدوث أى مضاعفات تؤثر على الأذنين.