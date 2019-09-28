27 وفاة بحمى الضنك في باكستان

ارتفعت حصيلة ضحايا حمى الضنك في باكستان إلى 27 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين بهذا المرض القاتل 14 ألف حالة منذ بداية فصل الخريف الحالي.

وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة، الدكتور مظفر ميرزا، الجمعة، إنَّ غالبية حالات الإصابة بالحمى تتمركز في العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي المجاورة، مع وجود إصابات في أقاليم البنجاب والسند وخيبر بختونخواه.

وأشار إلى أنّ السلطات نفذت حالة الطوارئ لمكافحة حمى الضنك التي بدأت تنتشر في شكل وبائي سريع، إذ جرى إقامة أقسام خاصة في جميع المستشفيات الحكومية لاستقبال المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، فضلاً عن إطلاق برنامج توعية خاصة للوقاية من انتشار هذا المرض، والحد تكاثر البعوض المتسبب في نقل فيروس الضنك إلى البشر.