- 1/2
- 2/2
وكالاتالسبت 2019/9/28 01:32 ص بتوقيت أبوظبي
حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عبر لدغة البعوض
ارتفعت حصيلة ضحايا حمى الضنك في باكستان إلى 27 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين بهذا المرض القاتل 14 ألف حالة منذ بداية فصل الخريف الحالي.
وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة، الدكتور مظفر ميرزا، الجمعة، إنَّ غالبية حالات الإصابة بالحمى تتمركز في العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي المجاورة، مع وجود إصابات في أقاليم البنجاب والسند وخيبر بختونخواه.
وأشار إلى أنّ السلطات نفذت حالة الطوارئ لمكافحة حمى الضنك التي بدأت تنتشر في شكل وبائي سريع، إذ جرى إقامة أقسام خاصة في جميع المستشفيات الحكومية لاستقبال المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، فضلاً عن إطلاق برنامج توعية خاصة للوقاية من انتشار هذا المرض، والحد تكاثر البعوض المتسبب في نقل فيروس الضنك إلى البشر.
كانت هذه تفاصيل خبر 27 وفاة بحمى الضنك في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.