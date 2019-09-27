شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من الأنيميا وصعوبة التنفس.. فتش عن نقص فيتامين "ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين "ب" من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وعندما يتعرض الجسم لنقص في نسبته يتسبب في هذا الأمر إلي الإصابة بالعديد من الأمراض، كالأنيميا والهبوط وعدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي، وهذه الأعراض سنتعرف عليها خلال هذا التقرير ووفقا لموقع "HEALTHLINE".

يشعرالشخص المصاب بنقص نسبة فيتامين "ب" بألم شديد في اليدين أو القدمين أو الاثنين معا لأن نقصه يتسبب في حدوث خلل في أعصاب الجسم، ولذا عند شعورك بوخز بهذه الأطراف عليك أن تعلم أنك تعاني بالفعل من نقص بهذا الفيتامين الهام لجسمك.

ويتعرض الأشخاص المصابون بنقص فيتامين "ب" إلي عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي، فكلما كانت نسبة نقص هذا الفيتامين عالية يتعرض الأشخاص إلي الإصابة بتلف أعصاب الجسم، ويتسبب أيضا التنميل بالأطراف، وأيضا يزداد الشعور بصعوبة في الحركة وضعف عضلات الجسم.

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يتعرض الأشخاص المصابون بنقص فيتامين "ب" إلي شحوب الجلد أو إصفراره، وذلك نتيجة لعدم قدرة الجسم علي إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل كافي، ونجد أن معظم الأشخاص المصابون بنقص فيتامين "ب" معرضون للإصابة بالأنيميا وهذا الأمر يتسبب في الشعور بالتعب والإعياء وعدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي.

ويتعرض أيضا الأشخاص المصابون بنقص فيتامين "ب" إلي الشعور بزيادة ضربات القلب وهذا يعد علامة يقوم بها القلب لتعويض عدد خلايا الدم الحمراء التي يفقتقدها الجسم بسبب نقص فيتامين "ب".

ضيق في التنفس من الأمور التي يشعر بها الأشخاص المصابون بنقص فيتامين "ب"، وأيضا يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، وفقدان الشهية واضطرابات في الجهاز الهضمي بالجسم.