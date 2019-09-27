شكرا لقرائتكم خبر عن تشخيص انفصام الشخصية من تعبيرات الوجه.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزعم مطورو التطبيقات الإلكترونية أن الهواتف الذكية يمكنها أن تكشف ذات يوم ما إذا كان الشخص مصابا بانفصام الشخصية أم لا، ما يشكل ثورة فى كيفية استخدام التكنولوجيا فى الكشف عن الأمراض النفسية.

يعمل فريق وراء التطبيق الذى يسمى "AICure" وفقا لتقرير موقع "ديلى ميل"، على التكنولوجيا التى تعمل على تحليل تعبيرات الوجه والكلام للمستخدم.



صورة خبر انفصام الشخصية

يشتهر مرض انفصام الشخصية بالتسبب فى الهلوسة والأوهام والأفكار المشوشة، ومع ذلك، يرتبط هذا الاضطراب أيضًا بتعبيرات الوجه الفارغة، وضعف ملامسة العين ورتابة الصوت.

واختبر الفريق قدرة "AICure" على تقييم أعراض انفصام الشخصية فى 21 مريضا، وكانت النتائج "مرتبطة بشكل كبير" بتقييم الطبيب، كما يزعمون، ومع ذلك، يجادل النقاد بأن الدراسة كانت أصغر من أن تثبت أى شىء، مع قلق البعض أيضًا من أن التطبيق قد لا يؤدى إلى تشخيص الحالة للناس بشكل صحيح.

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ووفقا للتقارير الطبية فإنه لا يوجد اختبار واحد لمرض انفصام الشخصية، يتم تشخيص معظم المرضى من قبل فريق مختص بالصحة العقلية بعد تتبع واحدة أو أكثر من الأعراض لمدة شهر.

ستقوم تطبيق AICure بتتبع تعبيرات وجه المستخدم، مع تقييم نغمة الصوت ودرجة صوته، وفقًا لمطوريه، ثم يقوم بتقييم شدة هذه الأعراض، قبل إرسال النتيجة إلى طبيب المريض.

وتشير النتائج إلى أن مرضى الانفصام لديهم "ميزات وجه وصوت" مختلفة بشكل كبير عن الآخرين، وتم فحص كل مشارك من قبل طبيب فى مستشفى ماونت سيناى فى نيويورك فى بداية ونهاية الدراسة، وتم العثور على تقييمات أعراض التطبيق لتكون "مرتبطة بشكل كبير" مع تشخيصات الطبيب.

تم تقديم النتائج الكاملة في الاجتماع السنوي للكلية الأوروبية لعلم الأدوية العصبية في كوبنهاجن، يأمل الفريق أن يتم استخدام AICure فى يوم من الأيام لدعم ومراقبة مرضى انفصام الشخصية، وأضافوا أنه قد يكون مفيدًا أيضًا فى حالات الصحة العقلية الأخرى.