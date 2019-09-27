شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مكونات الأدوية التى نتناولها ضمن منظومة دايت أون لاين؟ الدكتور رامى عطية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يتم وصف نظام دوائى للتخسيس كثيرون يشعرون بالقلق من تأثير ذلك الدواء عليهم وعلى صحتهم، لكن الدكتور رامى عطية أخصائى التغذية العلاجية، ومدير الفريق الطبى بمنظومة دايت أون لاين، وحاصل على دبلومة التغذية والسمنة من جامعة استامفورد، يوضح فى التقرير التالى طبيعة النظام الدوائى الذى يخضع له مريض السمنة ضمن منظومة "دايت أون لاين".

وأكد الدكتور رامى عطية، لـ"الخليج 365"، أن النظام الدوائى الذى يخضح له المريض ضمن منظومة "دايت أون لاين" هو من مواد طبيعية ليس لها أى أضرار أو تأثير جانبى على المريض.

وأوضح أن المواد الفعالة فى النظام الدوائى يتكون من مادة البسيليوم هسك وهى عبارة عن مادة على هيئة اكياس يتم وضعها على قليل من الماء وبعدها نتناول ماء بكثرة، فهي تعمل مثل مادة جيلاتينية في المعدة تملأ نحو ثلثى المعدة، وعندما يمتلئ هذا الجزء من المعدة عند تناول الطعام سيشعر المريض بالجوع سريعا، فضلا على ان تلك المادة الفعالة تضبط نسبة الكوليسترول في الدم، وتحتوي على الياف فتحسن الماء في الجسم وتظل موجودة في الأمعاء لفترة طويلة.



المواد الفعالة في النظام الدوائي ضمن منظومة دايت اون لاين

وأشار إلى أن تلك المادة الفعالة قد تكون موجودة فى أكثر من مكان لكن فى منظومة دايت أون لاين نستوردها من منشأ أوروبى مثل فرنسا وألمانيا، ولابد أن أتعرف على تركيزه، والنوع المقدم في منظومة دايت اون لاين يظل في المعدة لمدة 8 ساعات ولكن هناك انواع اخرى تظل مفعولها نصف ساعة فقط، فإذا تم تناوله مرتين في اليوم تم ضمان سد الشهية لمدة 16 عاما.



فوائد لمادة البسيليوم هسك في انقاص الوزن

وفى السياق نفسه استطرد حديثه عن مكونات النظام الدوائي في "دايت اون لاين" قائلا: "من المواد الفعالة أيضا التى أحب أن أتحدث عنها الجرسينيا وهى من المواد الفعالة المهمة جدا فنحن نتناول في خلال النظام الغذائي كربوهيدرات، والتي يستفيد منها الجسم على هيئة طاقة يتم حرقها والباقي منها يتم تحوله الي دهون مخزنة، الجرسينيا توقف الانزيمات التي تحول الكربوهيدرات الي دهون"، لافتاً إن هناك "الراسبيري" ايضا والذي يساعد على رفع معدل الحرق لدى مريض السمنة.

وأضاف: أن هناك مادة الكرانيتين التى تحرك الدهون الموجودة بحيث نتخلص منها بشكل عاجل مع رفع معدلات الحرق في الجسم، مشيراً إن المواد الفعالة الموجودة في الادوية التي يتم وصفها ضمن منظومة دايت اون لاين تساعد على رفع الحرق وسد الشهية، وتحريك الدهون، بمنتهى الأمان.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التغذية العلاجية والسمنة يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور رامي عطية "دايت اون لاين":

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