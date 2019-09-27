الكوسا من الخضراوات ذات السعرات الحرارية القليلة، والتي ينصح بها خبراء التغذية عند تطبيق نظام غذائي معين، كما أنها تساعد في حرق دهون الجسم، وللكوسا العديد من الفوائد الصحية بشكل عام والتي سنذكرها لك، أما إذا كنت تبحثين عن رجيم للتخلص من الدهون والوزن الزائد،

إليك طريقة رجيم الكوسا لتخسيس الوزن سريعاً



فوائد الكوسا



حماية جسم الإنسان من الإصابة بسكر الدم.

تقوية الجهاز المناعي للجسم.

تحتوي الكوسة على فيتامين C، المغنيسيوم، التي تساعد على الوقاية من أمراض السرطان وأمراض القلب.

تعمل على تفتيت الحصى والرمل.

خفض مستوى ضغط الدم المرتفع.

حماية الجسم من الشيخوخة المبكرة بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن.

تعمل على تنظيم الشعيرات الدمويّة وترتيبها.

تحتوي على النحاس، وبالتالي تحد من آلام التهاب المفاصل الروماتويدي.

تسكين الأوجاع التي تصيب المثانة.

تمنح البشرة الحيوية والنضارة.

حماية الجسم من الإصابة بالبواسير.

حماية العين وتقويتها لاحتوائها على فيتامين ج.

طريقة تطبيق رجيم الكوسا:



فترة الصباح وحتى الساعة ١٢ظهراً.

تناول الأعشاب والشاي والمياه بالليمون فقط.



وجبة الساعة 12



200 غرام من الفواكه

كوبا ماء



وجبة الساعة 4



200 غرام شرائح كوسة مطبوخة على البخار (ملح ثوم بهارات حسب الرغبة)

150 غرام خضار مشكلة ومطبوخة حسب الرغبة (فرن... بخار…طنجرة الضغط)

120 غرام بروتين

ملعقة زيت زيتون



وجبة الساعة 8 ليلاً



طبق كبير من شوربة الكوسة

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نصائح هامة لضمان نجاح رجيم الكوسا



المشي يومياً لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة.

تناول 30 غراماً من المكسرات 3 مرات في الأسبوع.

عدم تبديل الوجبات واحترام مواعيد الأكل.

شرب ما لا يقل عن لترين من المياه.

التوقف عن الأكل الساعة 8 ليلاً.

بداية الأكل الساعة 12 ظهراً.

ممنوع تناول السكر الأبيض والمعجنات من الدقيق الأبيض.

وجبة «الفري» تكون مرة في 10 أيام وتكون إما وجبة إفطار الصباح أو الغذاء.

النوم ثماني ساعات.

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