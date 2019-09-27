شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تنجح في كسر اعتمادها على الولايات المتحدة في إنتاج محطات شبكات 5G والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الاتصالات الصينية «هواوي» عن تمكنها من الاستغناء عن المكونات الأمريكية الداخلة في إنتاج محطات شبكات 5G، مؤكدة أنها ستبدأ الإنتاج التجاري لها اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.

وقال مؤسس ورئيس الشركة، رين جينغفي- حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية- إن شركة «هواوي» نجحت في الاختبارات التي أجرتها في شهري أغسطس وسبتمبر، وتمكنت من الاستغناء عن حوالي خمسة مكونات إلكترونية أمريكية.

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وتتوقع الشركة زيادة في مبيعات معدات الاتصالات العام المقبل، من 600 ألف إلى 1.5 مليون محطة أساسية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على «هواوي» في مايو الماضي، لسرقة الملكية الفكرية واستخدام معداتها للتجسس.

وإثر هذه التدابير العقابية من جانب الولايات المتحدة، قدر جينغفي خسائر شركته بـ 30 مليار دولار في عام 2019، ولكن في نهاية شهر أغسطس، أعلن أن تأثير العقوبات كان أقل بكثير من المتوقع، وأن التقييم الأولي للضرر كان مبالغا فيه.