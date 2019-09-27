شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ما بعد الريجيم لتثبيت الوزن.. تقدمها الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشكلة تثبيت الوزن بعد فقدانه تقابل العديد من الأشخاص، لأنه فى الأغلب مع توقف الحمية الغذائية يزيد الوزن مرة أخرى، لكن الدكتورة دعاء سهيل استشارى التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، تؤكد فى التقرير التالى أنه من السهل تثبيت الوزن بعد فقدانه إذا تم اتباع العديد من النصائح الغذائية.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل فى حديثها لـ"الخليج 365" أنه بتناول مريض السمنة كورس التخسيس المناسب له، والذى يتم وصفه حسب حالته الصحية، يتم قمع شهيته تدريجياً، لأن كورس التخسيس يحتوى على مجموعة من الألياف، حيث يحتوى على نسبة عالية جدا من الجارسينيا فهو مفيد جدا لمن يعانى من شهية عالية، لأنه يحتوى على حمض HCA المسئول على محاربة الهرمون المسئول عن تخزين الدهون فى الجسم، كما أنه يساعد كثيرا على قمع الشهية.



خطوات تساعد على تثبيت الوزن بعد الريجيم

وأشارت إلى أنه بمرور الوقت ومع تعود المريض على نظام حياة يسير عليه من تناول الماء بصورة كبيرة خلال اليوم، وتناول الطعام بكميات قليلة، وتفادى تناول الطعام ليلا، يحدث انكماش للمعدة وتكميم بدون جراحة، فبعد انقاص الوزن بالصورة التى أحلم بها والحصول على جسم رشيق، يتم إيقاف تناول أى مكمل غذائى أو كورس علاجى والتعامل بشكل طبيعى للغاية، وبالتالى يحدث تثبيت الوزن.



5 نصائح لتثبيت الوزن بعد الريجيم

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل أن فترة التثبيت تثبت نسبة السكر فى الدم لدى المريض حتى لا تلح عليه شهيته فى تناول الحلوى، أيضا لابد من تنظيم مواعيد تناول الطعام، حتى يتم الاعتياد على ذلك إلى أن يطول به العمر، وأقوم بعمل نظام حياة لهذا المريض يسير عليه مدى حياته، فعلى سبيل المثال أنا أوصى دائما بعدم تناول الطعام بعد الساعة السابعة مساء، وإذا شعر المريض بالجوع من الممكن أن يتناول خيارا، أو خس، أو طماطم، أو كابوتشى أو فاكهة بأى كمية فيما عدا، العنب والبلح والمانجو والتين، هذه الموانع ليست ممنوعة على الإطلاق ولكن يمكن تناولها مرة فى الأسبوع.

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الدكتورة دعاء سهيل

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