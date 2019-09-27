شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من جل تسنين الأطفال.. يحتوى على كحول وسكر خطر على صحة الرضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت الأبحاث أن 9 أنواع من الجل المسكن للألم الخاص بتسنين الأطفال تحتوي على كحول وسكر ومخدر يحتمل أن يكون خطيرًا على الصحة.

ووفقًا لتقرير موقع جريدة " ديلى ميل" فهناك مطالبات من أطباء الأسنان من هيئة الصحة العامة في "ويلز" من وكالة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية (MHRA) بمراجعة منتجات التسنين البالغ عددها 14 منتجًا مرخصة في المملكة المتحدة، من بين هؤلاء تم العثور على 9 أنواع تحتوى على سكر شائع أو كحول أو ليدوكائين مخدر مثير للجدل عند استخدامه.



صورة خبر جل التسنين

ويحذر أحد أطباء الأسنان من أن السكر يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان، فى حين يرتبط التعرض للكحول بسوء النوم وتقليل نمو المخ وضعف الحركة الحركية عند الأطفال، ووجدت الدراسة أن عامل التخدير يحدث بتركيزات تتراوح من 0.33 إلى 1 في % في 6 منتجات تسنين.

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وقال ميك أرمسترونج، رئيس الجمعية البريطانية لطب الأسنان: "إن الآباء الذين يشترون منتجات جل التسنين لإنقاذ الأطفال من شدة الألم لن يدركوا دائمًا أنهم يقدمون لأطفالهم سكريات أو كحول أو ليدوكائين، يمكن أن توفر حلاً سريعًا للطفل إذا كان طفلك يعاني من ألم التسنين فقط قم بوضع حلقة التسنين في الثلاجة لتبقى باردة كل ما تحتاج إليها."

وحذر الطبيب من أن تناول السكر يعرض الأطفال لخطر تسوس الأسنان، وذلك لأن الأسنان اللبنية حساسة بشكل خاص بسبب انخفاض نسبة المينا والعاج، وعندما يتم تخمير السكر في الفم إلى حمض، تفقد الأسنان المعادن وتتحلل.