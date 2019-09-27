شكرا لقرائتكم خبر عن الدعامة الهيدروليكية الأحدث..تعرف على أنواع دعامات الذكورة من الدكتور أحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر دعامة الذكورة جهاز تعويضي يتم زراعته للقضاء على مشكلة الضعف الجنسي التي يعاني منها بعض الرجال، نتيجة لكبر السن أوالإصابة بالعديد من الأمراض التي تؤثرعلى العملية الجنسية، مثل الضغط والسكروالقلب، ولهذه الدعامات أنواع عديدة.

الدكتور أحمد عادل مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصرالعيني، يوضح في التقرير التالي أنواع دعامات الذكورة التي يتم زرعها للقضاء على الضعف الجنسي.

* أنواع دعامات الذكورة:

وأعلن الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ " الخليج 365" إن أنواع الدعامات متعددة، فهناك نوع من الدعامات تسمى "المرنة الصلبة" أو "الشبه صلبة" والتي تتكون من اسطوانتين من السيليكون الطبي مدعمتين من الداخل بمعدن الفضة أو النيكل، وهي التي تعطي صلابة أثناء الانتصاب، ويكون العضو باستخدام هذا النوع في حالة انتصاب كامل اثناء الجماع، وهناك نوع آخر هو الأحدث والأكثر كفاءة وهو الدعامة الهيدروليكية وهي نوع مختلف فهو يحاكي الطبيعي الي حد كبير، بمعنى إن العضو يكون في حالة انتصاب وقت الجماع، و في حالة عدم الجماع يمكن ارجاعه لوضعية تشبه وضعية الارتخاء.



أنواع دعامات الذكورة الهيدروليكية

وهناك نوعين من الدعامة الهيدروليكية نوع ذات القطعتين، وتتكون من اسطوانتين فارغتين من السيليكون متصلتين بمضخة تحتوي علي محلول ملحي، ونوع أخرهو الدعامة الهيدروليكية ذات الثلاث قطع، وتتكون من اسطوانتين فارغتين من السيليكون متصلتين بمضخة وخزان منفصل للمحلول الملحي، وهي النوع الأحدث والأكثر كفاءة.



3 عيوب جهاز الشفط في القضاء على الضعف الجنسي

* عيوب جهاز الشفط في القضاء على الضعف الجنسي:

وفي سياق مختلف أكد الدكتور أحمد عادل إن جهاز الشفط المنتشر في الاعلانات التلفزيونية ليس هو "الدعامة" كما يعتقد البعض، لافتاً أنه ضد استخدام جهاز الشفط من أجل القضاء على الضعف الجنسي، لأن هذا الجهاز يعطي نتيجة أولية ثم يتحول لسبب من أسباب الضعف الجنسي، لأنه يؤدي إلي حدوث ترهل في أنسجة العضو.

وأوضح إن عملية دعامة الذكورة هي عملية دائمة تجرى مرة في العمر طالما تم اجرائها بشكل صحيح، مؤكداً إن وجود عمليات دعامات الذكورة مع تطبيق التقنيات الحديثة جعل لمشكلة الضعف الجنسي حل.

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