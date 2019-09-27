شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع تقبيل الأطفال في موسم الأنفلونزا..أم كادت تفقد رضيعها بسبب "بوسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت أم لأربعة أطفال الآخرين من تقبيل مواليدهم خلال موسم الأنفلونزا بعد أن نجا ابنها من الموت بعد إصابته بمشاكل في الجهاز التنفسي خلال موسم الشتاء الماضي.

وحسب جريدة " ديلى ميل" أصيب الطفل الرضيع بالأنفلونزا في ديسمبر الماضي، لكن لمدة شهرين لم يكن يبدو أنه الأعراض تنتهى، و بعد فترة وجيزة عادوا إلى المستشفى، حيث تم تشخيص أنطونيو بفيروس المخلوى التنفسي (RSV).

صورة خبر تقبيل الاطفال

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RSV هو عدوى فيروسية شائعة ولكنها ليست خطيرة بالنسبة لمعظمنا، ولكن كبار السن الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة والأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.



الطفل قبل وفاته

تم وضع الطفل في وحدة العناية المركزة، وتوصيله بأجهزة التنفس الصناعي لفترة طويلة من إقامته، حتى بعد أن تمكن من التنفس بمفرده، ولكن كان على أنطونيو الحصول على علاجات التنفس.

أخبرت أريانا شبكة إيه بي سي أنها تعتقد أنه بمجرد إصابة ابنها بالأنفلونزا، فقد تم إضعاف نظام المناعة لديه ومن هناك كان يمكن أن يلتقط فيروس RSV من أي مكان، ينتقل الفيروس في قطرات صغيرة من البصق والمخاط والمخاط.