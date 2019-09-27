شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحميك من الإصابة بالجلطة .. أبرزها الكيوي وزيت الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إجراءك لمجموعة من الفحوصات التي تشير إلي احتمالية الإصابة بالجلطة، يشعر الشخص إن الحياة لم تصبح كيفما كانت، فإذا كنت من الأشخاص المعرضون للإصابة بالجلطات فعليك التعرف علي بعض الأطعمة الهامة لك ولصحتك والتي تقلل من فرص الإصابة، وذلك وفقا لموقع " HEALTHLINE".

والجلطة هي عدم قدرة الدم علي التدفق في الشرايين أو العروق أي الأوردة بشكل طبيعي، وهذه الجلطة ممكن أن يصاب بها الشخص في الساق وفي حالة إهمالها ممكن أن تنتقل إلي أماكن عديدة في الجسم كالرئة أو القلب أو المخ، ولذا يجب توخي الحذر وتناول هذه الأطعمة، ومنها:

- الكيوي يعد من أهم انواع الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، والهامة أيضا للأشخاص المعوضين للإصابة بالجلطات، فالكيوي من الأطعمة التي تقلل هذا الأمر.

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- أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الشخص للثوم يقلل من فرص الإصابة بالجلطات لأنه من الأطعمة التي تزيد من نسب السيولة بالدم.

- المكسرات لها دور كبير في تقليل فرص الإصابة بالجلطات، لأنها غنية فيتامين "E" الذي يعمل علي زيادة تدفق الدم والحد من تعرضه للتجلط.

- وأخيرا نصح التقرير بضرورة تناول زيت الزيتون للأشخاص المعرضين للإصابة بالجلطات، لأنه يحتوي علي العديد من الأحماض التي تقلل فرص الإصابة بهذا الأمر.