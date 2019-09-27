شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الرجال.. اعرف أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتئاب ما بعد الولادة من الحالات التى تصيب النساء، ولكن ربما قد تندهش إذا عرفت أنه قد يصيب الرجال أيضاً، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على اكتئاب ما بعد الولادة الذى يصيب الرجال، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة؟

ـ تغيرات فى المزاج بعد ولادة الأم لطفل جديد

ـ يحدث للرجال بعد الولادة بثلاثة إلى ستة أشهر

يعانى 1 من كل 4 رجال من أعراض الاكتئاب

أسباب اكتئاب بعد الولادة عند رجال

- تأثر الرجل بالحالة النفسية لزوجته بعد الولادة

- تغير الهرمونات عند الرجال

- إهمال الزوجة زوجها واهتمامها بالطفل

- الضغط النفسى

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- قلة النوم

أعراض الاكتئاب

-الغضب

-فقدان الاهتمام

-الانسحاب من العائلة والأصدقاء

- الحزن واليأس

علاج الاكتئاب

- نظام غذائى صحى

-ممارسة الرياضة

-تحدث عن مشاعرك

- الذهاب إلى طبيب نفسى إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين