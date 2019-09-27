النظام الغذائى "داش" المعتمد على الخضروات يخفض ضغط الدم المسبب لأمراض الكلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدعم المنظمات الصحية الرائدة اليوم نظام ،"DASH Diet" أأ"النظام الغذائى داش "، والذى يساعد فى ضبط ضغط الدم.
وقد أوصت المؤسسة القومية للكلى بإتباع نظام DASH لوقف ارتفاع ضغط الدم، وقد تم الموافقة عليه من قبل المعهد القومي للقلب والرئة والدم، ورابطة القلب الأمريكية، والمبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين، كما أنه يشكل الأساس لوزارة الزراعة الأمريكية.
النظام الغذائى داش يخفض ضغط الدم
وقال موقع المؤسسة القومية للكلى، إن نظام DASH هو علاج معروف لارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، و الكلى، يمكن للنظام الغذائي DASH إبطاء تقدم كل من أمراض القلب وأمراض الكلى، موضحا إنه إذا كنت تعاني بالفعل من مرض مزمن في الكلى، فيجب عليك التحدث مع طبيبك وأخصائي التغذية قبل البدء في أي أنظمة غذائية جديدة حيث قد تكون هناك قيود خاصة عليك التفكير بها.
نظام داش يخفض ضغط الدم
وأشار الموقع إلى أنه لا ينبغي أن تستخدم نظام DASH من قبل المرضى الذين يتم غسل الكلى لهم، حيث أن هؤلاء المرضى عند غسيل الكلى لديهم احتياجات غذائية خاصة يجب مناقشتها مع اختصاصي التغذية.
أثبتت الدراسات التي أجريت على نظام DASH أنه يساعد في تقليل ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان، ويقلل من خطر تكوين حصوات الكلى.
وأوضح أن نظام " DASH Diet" غني بالفواكه والخضروات ،ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والحبوب الكاملة، والسمك والدواجن والفاصوليا، والبذور والمكسرات، إنها منخفضة في الملح والصوديوم، والسكريات والحلويات.
جدير بالذكر، أن ارتفاع ضغط الدم ، يعتبر السبب الرئيسى للاصابة بامراض الكلى، لذلك توصى مؤسسات الكلى، باتباع نظام غذائى يحمى من ارتفاع ضغط الدم .
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