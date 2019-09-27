خطوبة الأميرة بياتريس على رجل أعمال أحدث زواجات العائلة الملكية في بريطانيا

في أحدث زواجات العائلة الملكية ببريطانيا، أعلنت الأميرة البريطانية بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، خطبتها على رجل الأعمال إدواردو مابيللي موتسي.

وذكر قصر باكنجهام في بيان: "تمّت خطبة سمو الأميرة على السيد مابيللي موتسي أثناء قضاء عطلة نهاية الأسبوع في إيطاليا هذا الشهر، والزفاف سيكون في 2020".

وبياتريس، هي التاسعة في ترتيب ولاية العرش، الابنة الكبرى للأمير آندرو وسارة دوقة يورك، حفيدة للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وابنة عم الأميرين وليام وهاري.

وانفصل والداها، دوق ودوقة يورك، بالطلاق في عام 1996، والدوق هو الابن الـ3 للملكة إليزابيث.

وتعمل بياتريس (31 عاماً) في شركة "أفينيتي" للبيانات والبرمجيات، التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرًا لها، وتقسم وقتها بين لندن ونيويورك.

وفي عام 2010 أصبحت أول فرد من العائلة المالكة في بريطانيا يكمل ماراثون لندن.

في العام التالي جذبت انتباه معظم وسائل الإعلام لقبعة وردية مميزة ارتدتها في حفل زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون.

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ووردت أنباء عن بيع القبعة لاحقاً في مزاد على الإنترنت مقابل 81 ألف جنيه إسترليني (100 ألف دولار) لصالح أعمال خيرية.

وكان أول ظهور علني للأميرة مع قطب قطاع التطوير العقاري مابيللي موتسي في مارس/آذار هذا العام في حفل بالمعرض الوطني للوحات في لندن، وقالا في بيان: "يسرنا كثيراً أن نتمكن من إعلان نبأ خطبتنا التي تمت مؤخراً".

ولدى إدواردو (35 عاماً) ابن يدعى وولفي من علاقة سابقة.

وتزوجت الأميرة يوجيني، شقيقة بياتريس، من جاك بروكسبانك الذي كانت تربطها به علاقة حب منذ وقت طويل في قلعة وندسور في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

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