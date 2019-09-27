كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 سبتمبر 2019 10:37 صباحاً - يعتبر الشهر الثامن من الحمل من أصعب الشهور التي تمر بها كل حامل، فهو يمثل خطورة عليها وعلى الجنين، لذلك عليها مراعاة هذا الشهر جيداً، والانتباه للتغذية الصحية لها وعدم الإكثار من الحركة، فما هي أفضل الأطعمة للحامل في الشهر الثامن؟

التغذية السليمة للحامل

الأطعمة الغنية بالبروتين، الدهون والكربوهيدرات

يزداد احتياج جسم الحامل في الشهر الثامن للبروتين والكربوهيدرات، لذلك ينصح الدكتور «عمرو حسن» استشاري النساء والتوليد السيدات بالإكثار من تناول البروتين والبروتينات، الفول والبيض، صدور الدجاج، الزبادي والحليب.

الكربوهيدرات

كالبقوليات، المكسرات، التوت، البطيخ والدهون، مثل السمك، زبدة الفول السوداني، المكسرات... والبيض أيضاً يعتبر من الدهون بجانب البروتينات.

الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن

أبرزها، الخضراوات، الفواكه المجففة، البيض، الموز والحليب.

الأطعمة الغنية بالألياف

تحتاج جميع الحوامل للأطعمة الغنية بالألياف خلال المرحلة الأخيرة من الحمل، فهذه الأطعمة لها قيمة غذائية عالية، كما تساعدكِ على التغلب على الإمساك. تناولي الفاصوليا البيضاء، الأفوكادو، القرنبيط، البروكولي، الكرفس، الشبت والشوفان.

Advertisements

الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

تحتاج جميع الحوامل للأوميجا 3. وأحياناً يكتب لها الطبيب المختص تناوله إلى جانب الفيتامينات الأخرى، وذلك من أجل صحتها وصحة جنينها، فلعنصر الأوميجا 3 دور كبير في النمو الذهني للجنين، كما أنه من أهم العناصر للحامل، خاصة في الثلث الأخير من الحمل، لأن نمو دماغ الجنين وتطوره يحدث معظمه ويكتمل خلال هذه الفترة، كما يمكن الحصول على الأوميجا 3 من بعض أنواع الأسماك، مثل السالمون، الماكريل والمكسرات، مثل الجوز.

الأطعمة التي تحتوي على الحديد

أكثري من أكل اللحوم الحمراء والدجاج، بالإضافة إلى الأطعمة المحتوية على الحديد، كالعدس، الفاصوليا، الفول، السبانخ، السلق والبنجر، إذا كنت لا تعانين من سكر الحمل. أما بالنسبة للحوامل اللواتي يعانين من سكر الحمل عليهن بتجنب البنجر.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج

احرصي على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين «ج»، كالليمون، فهو يساعد على سرعة امتصاص الحديد. احرصي على أخذ الحديد بشكل خاص والمكملات الغذائية الأخرى التي وصفها لكِ الطبيب.

أطعمة عليك تجنبها خلال الحمل

عليك تجنب الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الصوديوم، كالملح، المعلبات والمخللات بجميع أنواعها. احرصي على الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، كالخضار، الفاكهة الطازجة والمجففة والحبوب الكاملة.