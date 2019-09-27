تجنبي الإجهاض المتكرر بمعرفة أسبابه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 سبتمبر 2019 10:37 صباحاً - تتعرض بعض السيدات إلى حدوث إجهاض متكرر، وهي مشكلة تؤرق العديد، وبالأخص السيدات التي لم يسبق لهن الأمومة من قبل. الدكتورة «هند محمد سلمي «استشاري النساء والتوليد»، أرجعت الإجهاض المتكرر لعدد من الأسباب، فعلى المرأة التي تعرضت لها البحث فيها لاكتشافها سريعاً، ومعرفة السبب لعلاجه وتحقيق حلم الأمومة وإشباع الرغبة بالنسبة لها، وعدم إجهاد جسدها بسبب الإجهاض المتكرر.

الإجهاض المتكرر

تشير «استشاري النساء والتوليد»، إلى أن الإجهاض هو فقد المرأة لحملها بشكل متكرر لسبب خارج عن إرادتها لأكثر من ثلاث مرات متتالية، وتحدث حالات الإجهاض غالباً قبل اكتمال الحمل حتى موعد الولادة. ونصحت «سلمي» المرأة التي تعرضت للإجهاض المتكرر بالتوجه لطبيب النساء المختص لتحديد الأسباب وعلاجها.

أسباب الإجهاض المتكرر

الزوج أحد الأسباب

يرجع أغلب الأطباء أسباب الإجهاض إلى الزوجة، ولكن ما تم اكتشافه حديثاً أن الزوج له دخل في حدوث الإجهاض المتكرر للمرأة، ولكن في حالات نادرة جداً.

التشوهات

ففي بعض الأحيان، قد يكون الإجهاض من أسباب الرحمة بالأمهات، خاصة عندما تحدث تشوهات للجنين، ويكون معرضاً للولادة بتلك التشوهات التي يصعب علاجها فيما بعد، على وجه الخصوص تلك التشوهات التي تصيب الجهاز العصبي المركزي للجنين والتي عادة ما تسبب الإجهاض، والإجهاض المتكرر أيضاً.

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الوراثة

فقد تحدث أحياناً للمرأة الحامل عملية تسمى بمتلازمة «أضداد الفوسفوليبيد»، ينتج عنها الإجهاض أو موت المولود عند الولادة، وهذه العملية عبارة عن شذوذ في الكروموسومات بين الزوج والزوجة، فتسبب مشكلة عند وصولها للجنين.

سن الحامل

الحوامل كبيرات السن عرضة للإجهاض المتكرر، فعندما تتجاوز المرأة العقد الرابع من عمرها تعاني الكثير من المشكلات الصحية أثناء الحمل، وقد تصيبها حالات متكررة من الإجهاض، ويرجع ذلك لضعف عضلة الرحم.

الخلل التشريحي للرحم

تصل نسبة الإجهاض المتكرر من 10 إلى 15 في المائة بسبب الخلل التشريحي للرحم، وفي أغلب هذه الحالات يكون هناك عيب خلقي في الحاجز الرحمي، والذي ينتج عنه خلل تشريحي بالرحم، وهو كناية عن قلة عدد الشعيرات الدموية في الرحم، وهي غير كافية للجنين، للبقاء حياً في الرحم.

التصاقات داخل الرحم

تخضع العديد من السيدات التي تتعرضن إلى الإجهاض المتكرر لعمليات جراحية لتنظيف الرحم من الالتصاقات، لعدم تعرضهن للإجهاض في المستقبل، وذلك لأن الالتصاقات داخل الرحم تسبب عدم قدرة الرحم فيما بعد على الاحتفاظ بالجنين طوال فترة الحمل، وهذا يؤدي بدوره إلى الإجهاض المتكرر.