اعرفى فوائد الكركم على الصحة فى الأكل وعلى البشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكركم من التوابل الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والبشرة ، حيث يستخدم الكركم فى إعداد الأكلات المختلفة كما يستخدم كقناع للبشرة للحفاظ على نضارتها وتفتيحها.
وحسب ما ذكره موقع nuts فإن فوائد الكركم هى:
1: يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض والفيروسات وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية .
2:تناول الكركم يساعد على الوقاية من الأمراض السرطانية ومنها سرطان المعدة والقولون وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.
3:الاكثار من تناول الكركم يساعد على حرق الدهون وانقاص الوزن والتخلص من الترهلات والسمن المفرطة فى الجسم.
4:يحتوى الكركم على كمية عالية من الفيتامنيات والخصائص التى تعمل على طرد السموم من الجسم، كما انه يساعد على تنظيف الكبد وحمايته من الإمراض والعدوى.
5:تناول الكركم يساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة والوقاية من أمراض الخرف والزهايمر.
6:يستخدم الكركم كقناع للبشرة حيث انه يساعد على نضارة وجمال البشرة وتفتيحها وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.
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