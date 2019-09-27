شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى فوائد الكركم على الصحة فى الأكل وعلى البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكركم من التوابل الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والبشرة ، حيث يستخدم الكركم فى إعداد الأكلات المختلفة كما يستخدم كقناع للبشرة للحفاظ على نضارتها وتفتيحها.

وحسب ما ذكره موقع nuts فإن فوائد الكركم هى:

1: يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض والفيروسات وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية .

2:تناول الكركم يساعد على الوقاية من الأمراض السرطانية ومنها سرطان المعدة والقولون وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

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3:الاكثار من تناول الكركم يساعد على حرق الدهون وانقاص الوزن والتخلص من الترهلات والسمن المفرطة فى الجسم.

4:يحتوى الكركم على كمية عالية من الفيتامنيات والخصائص التى تعمل على طرد السموم من الجسم، كما انه يساعد على تنظيف الكبد وحمايته من الإمراض والعدوى.

5:تناول الكركم يساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة والوقاية من أمراض الخرف والزهايمر.

6:يستخدم الكركم كقناع للبشرة حيث انه يساعد على نضارة وجمال البشرة وتفتيحها وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.