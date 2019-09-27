شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن قصور القلب أنواعه وأعراضه.. والأطعمة الصحية المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "boldsky"، يتم الاحتفال باليوم العالمي للقلب في 29 سبتمبر من كل عام، وخلال هذا اليوم يتم التركيز على توعية الناس بأمراض القلب وكيفية الوقاية منها، واهم هذه الامراض هو قصور القلب، وهى حالة مزمنة تدريجية، تؤثر على عضلات قلبك، مما يجعلها غير قادرة على ضخ الدم بشكل صحيح.



اعراض قصور القلب

وقالت الصحيفة، يُطلق على قصور القلب يحدث عندما تفشل البطينات (التي تضخ الدم إلى أعضاء وأنسجة الجسم) في ضخ كمية الدم الصحيحة إلى الجسم، مما يؤدي إلى امتلاء الدم والسوائل الأخرى داخل رئتيك والكبد والبطن والجزء السفلي من الجسم.



علاج قصور القلب

أنواع قصور القلب..

أولا :قصور القلب الاحتقاني: النوع الأكثر شيوعًا ، وهو الجانب الأيسر الذي يحدث عندما يكون البطين الأيسر غير قادر على ضخ الدم، هذا يمهد الطريق للاحتفاظ بالسوائل داخل رئتيك، ويسبب صعوبة في التنفس

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ثانيا : قصور القلب الانقباضي: يحدث هذا النوع عندما يفشل البطين الأيسر في الانقباض، مما يقلل بدوره من مستوى القوة المتاحة لدفع الدم إلى الدورة الدموية، انخفاض القوة يعيق سير العمل في قلبك.



النظام الغذائى الصحى لمرضى قصور القلب

ما الأطعمة التي يجب تجنبها والأغذية المفضلة لحالتك ؟

كن حذرا من التوابل، الكاتشب، المايونيز، المخللات ، الزيتون ، صلصة الصويا وما إلى ذلك، لا تستهلك الطعام الذي يحتوي على الصوديوم، اختار الأطعمة الطازجة، بما في ذلك اللحوم الخالية من الدهن، والأسماك، والدواجن والبقوليات الجافة والطازجة، والبيض والحليب والزبادي والأرز العادي والمكرونة ودقيق الشوفان.

الأعراض الأولية كما يلي:

التعب، زيادة الوزن، تورم في الكاحلين والقدمين والساقين، وهناك حاجة مستمرة للتبول، وخاصة في الليل.

عندما تزداد الحالة سوءًا، يمكن ملاحظة الأعراض التالية: عدم انتظام ضربات القلب، وعدم القدرة على التنفس، والسعال.

تشير الأعراض التالية إلى وجود حالة قلبية حادة:

التنفس السريع، وألم في الصدر، والذي ينتشر إلى الجزء العلوي من الجسم، تغير لون الجلد ، والذي يظهر باللون الأزرق بسبب نقص الأكسجين في رئتيك، تختلف أعراض فشل القلب عند الأطفال والرضع عن حالة البالغين.