شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. فقدان الوزن بدون أسباب علامة على بعض الأمراض أبرزها مشكلات الغدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تتعرض لفقدان في الوزن دون وجود مبرر لهذا الأمر؟..إذا كان الأمر كذلك عليك التعرف على حقيقة مفادها أن فقدان الوزن الغير مبرر قد يكون علامة من علامات الإصابة ببعض الأمراض، لذا يجب عليك التعرف على هذه الأمراض والبحث عن أعرضها للتعرف علي حقيقة الأمر، وذلك وفقا لموقع "WEBMED و Prevention ".

وقد يكون فقدان للوزن علامة لإصابتك بفرط نشاط الغدة الدرقية، فهي من أبرز أعرضها التعرض لفقدان الوزن بطريقة غير مبررة، وذلك نتيجة لإفرازها لكميات كبيرة من الهرمونات المسببة في حدوث تغيرات في الجسم.

كما يعاني بعض الأشخاص المصابون بعسر الهضم أو اضطرابات في الجهاز الهضمي لفقدان الوزن الغير مبرر وبشكل مفاجئ، وقد يصاحب فقدان الوزن الانتفاخ والإمساك وألم شديد في البطن.

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كما أن تعرضك للضغوط النفسية يزيد من فرص إصابتك بالاكتئاب وهذا الأمر يعرضك للإصابة لفقدان الوزن الغير مبرر، ولذا عليك التخلص من هذه المشاعر السلبية وخاصة الإكتئاب.

وقد يكون إصابتك بفقدان الوزن الشديد علامة للإصابة بمرض السكر، وذلك يرجع إلي أن الجسم يقوم بالتخلص من نسبة السكر الزائد بالدم عن طريق التبول، مع زيادة حرق الدهون والعضلات نتيجة لافتقاد الجسم للأنسولين.

وعند الإصابة بسرطان المعدة والأمعاء، فأنت أكثر عرضة لفقدان الرغبة لتناول الطعام.