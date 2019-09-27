"س و ج" كل ما تريد معرفته عن علاقة السكر وخطر الإصابة بأمراض الكلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع المؤسسة القومية للكلى، أن داء السكرى، الذى يطلق عليه عادة السكرى، هو المرض الذى لا يؤدى إلى إنتاج ما يكفى من الإنسولين فى جسمك، أو لا يمكنه استخدام كميات طبيعية من الأنسولين بشكل صحيح، ويعتبر الإنسولين هو الهرمون الذى ينظم كمية السكر في الدم، وارتفاع مستوى السكر في الدم يمكن أن يسبب مشاكل في أجزاء كثيرة من الجسم.



العلاقة وثيقة بين امرضا الكلى ومرض السكر

هل هناك أنواع مختلفة من مرض السكري؟

الأكثر شيوعا هي النوع 1 والنوع 2، عادة ما يحدث مرض السكرى من النوع 1 فى الأطفال، ويسمى أيضًا داء السكرى المعتمد على الأنسولين، في هذا النوع، لا ينتج البنكرياس ما يكفى من الإنسولين وعليك أن تأخذ حقن الأنسولين طول حياتك.

وقال موقع المؤسسة القومية للكلى، مرض السكري من النوع 2، وهو أكثر شيوعًا، ويحدث عادة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ويسمى بداء السكري للكبار، ويسمى أيضا مرض السكري غير المعتمد على الإنسولين، موضحا أنه في النوع الثاني، يصنع البنكرياس الإنسولين، لكن جسمك لا يستخدمه بشكل صحيح، غالبًا ما يمكن السيطرة على مستوى السكر المرتفع في الدم من خلال إتباع نظام غذائي، أو تناول الدواء، على الرغم من أن بعض المرضى يمكنهم اللجوء لتناول الإنسولين.

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مرض السكر

ماذا يفعل مرض السكري للكلى؟

مع مرض السكري، يتم إصابة الأوعية الدموية الصغيرة فى الجسم، عندما تصاب الأوعية الدموية في الكليتين، لا تستطيع كليتك تنظيف دمك بشكل صحيح، سيحتفظ جسمك بالماء والملح أكثر مما يجب، مما قد يؤدى إلى زيادة الوزن، وتورم فى الكاحل، وزيادة البروتين فى البول أيضا، سوف تتراكم السموم فى دمك.

وأشار الموقع إلى أنه قد يتسبب مرض السكري أيضًا فى تلف الأعصاب في جسمك، هذا يمكن أن يسبب صعوبة في تفريغ المثانة، ويسبب الضغط الناتج على المثانة الكامل إلى إصابة الكلى أيضًا، إذا بقى البول في المثانة لفترة طويلة، فيمكنك التعرض لعدوى من النمو السريع للبكتيريا فى البول التى تحتوى على نسبة عالية من السكر.





امراض الكلى وعلاقتها بمرض السكر

كم من مرضى السكرى سيصابون بأمراض الكلى؟

حوالى 30 % من مرضى السكرى من النوع الأول، و 10 إلى 40 % من مرضى السكرى من النوع الثانى سيعانون فى النهاية من الفشل الكلوى.

ما هى العلامات المبكرة لمرض الكلى لدى مرضى السكرى؟

أقرب علامة على مرض الكلى السكرى هو زيادة إفراز الألبومين في البول، والتي تظهر أدلة على مرض الكلى، لذلك من المهم بالنسبة لك أن يكون هذا الاختبار على أساس سنوي، قد تحدث زيادة في الوزن وتورم في الكاحل، ستستخدم الحمام أكثر في الليل، قد يرتفع ضغط الدم لديك.

وقال الموقع ،كشخص مصاب بداء السكري، يجب فحص الدم والبول وضغط الدم مرة واحدة على الأقل كل عام، سيؤدي ذلك إلى تحسين السيطرة على المرض، والعلاج المبكر لارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، الحفاظ على السيطرة على مرض السكري، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى الحادة.