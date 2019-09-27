شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: النوم القليل أحد أسباب السمنة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن 4 ليالى فقط من النوم القليل يمكن أن تغير طريقة تخزين الجسم للدهون والتى تزيد من خطر السمنة.

أوضح الباحثون وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" البريطانى، أن المشاركين الذين تناولوا وجبة ذات سعرات حرارية عالية شعروا برضا أقل بعد تناولها أثناء حرمانهم من النوم بخلاف تناولهم طعام مريح.



صورة خبر النوم

ووجد الباحثون أن تناول وجبات غنية بعد قلة النوم أدى إلى ارتفاع مستويات الأنسولين فى الجسم وتخزين الدهون بشكل أسرع، وبالتالى يؤدى إلى زيادة الوزن.

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وأوضح الفريق البحثى بجامعة ولاية بنسلفانيا، أن النتائج تضيف أدلة إضافية على سبب قلة النوم، لكن الأطباء أشاروا أنهم بحاجة إلى تثقيف مرضاهم حول تكوين عادات نوم جيدة، لذا توصى مؤسسة النوم الوطنية للبالغين بالنوم ما بين 7 و9 ساعات من النوم كل ليلة.

ومع ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2015 من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حوالى 50 % من البالغين فى الولايات المتحدة ينامون أقل من الساعات الموصى بها.

وتبين أن النوم غير الكافى يزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة والسكرى وأمراض القلب وحتى السرطان، ولكن الباحثين لا يعرفون الكثير عن الآليات الأساسية التى تسبب ذلك.

وأخذ الباحثون عينات دم من الرجال ووجدوا أن الحرمان من النوم أدى إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، وهو الهرمون اللازم لنقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا.