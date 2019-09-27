شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فحص الماموجرام؟.. تعرفى على علاقته بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر أشعة الماموجرام من أبرز الفحوصات التى تستخدم للكشف عن أورام الثدى وحدوث تغيرات به ويتم فيها تصوير الثدى من زوايا مختلفة، حيث فيها أنسجة الثدى والأورام ، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض التحضيرات التى يجب أن تقوم بها المريضة قبل أجراء الفحص وهى:

1:ينصح بعدم وضع أى كريمات على الجسم قبل إجراء الفحص حتى لا يؤثر على الأشعة.

2: ينصح بإزالة جميع الملابس فوق منطقة الخصر لإجراء الفحص دون تشويش على منطقة الثدى.

3:الابتعاد عن وضع مزيلات عرق أو أى روائح أخرى.

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4: ينصح بإزالة الإكسسوارات أثناء إجراء الفحص.

ويتم الفحص عن طريق وضع الثدى فى الجهاز، وتصويره من جميع الاتجاهات وذلك لمدة ثلث ساعة وقد يحدث ألم فى الثدى بعد الفحص نتيجة الضغط عليه وهنا قد يصف الطبيب بعض أنواع الأدوية المسكنة لتخفيف الالتهاب والألم .

اذا اتضح وجود أى أورام بعد أجراء الفحص يجب المداومة والمتابعة مع الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة.