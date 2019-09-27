شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: السجائر الالكترونية تقتل 12 شخصا وتصيب 805 بأمراض الرئة المميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية فى تقرير لها اليوم الخميس، عن وفاة الحالة الــ 12 من الأمريكيين بسبب الأمراض المرتبطة بالسجائر الالكترونية، و 805 أصيبوا بأضرار شديدة في الرئة.



السجائر الالكترونية اشكال وانواع

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن 805 شخصًا في الولايات المتحدة أكدوا حالات محتملة ، حيث تأكد مقتل 12 شخصا في 10 ولايات حتى يوم الخميس، حدثت الوفيات الأخيرة في فلوريدا وجورجيا ومسيسيبي.

في شهادة الأربعاء، وعدت مفوضة هيئة الأغذية والأدوية، نيد شاربلس، بأن الوكالة ستطبق "قريبًا" سياسة تقوم إجراء تحقيقات جنائية للسجائر الإلكترونية المرتبطة بالأمراض.

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن الأمراض المرتبطة بالتبخير أودت بحياة 12 أمريكيًا.

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حدثت الوفيات في 10 ولايات، مع تأكيد آخر ثلاث حالات اليوم في فلوريدا، وجورجيا، وميسيسيبي.



مخاطر السجائر الالكترونية

وقالت الصحيفة، تأتي أحدث الإحصاءات بعد أن اعترفت "نيد شاربلس" مفوضة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، بأن على الوكالة "بذل المزيد من الجهود" لوقف الوفيات وإدمان المراهقين المرتبطين بالتخلي عن التدخين في شهادته أمام الكونجرس يوم الأربعاء على الرغم من اندلاع هذه الأمراض الغامضة في الغرب الأوسط، إلا أن الوفيات الأخيرة تتركز حول الجنوب.



السجائر الالكترونية وعرقتها بامراض الرئة

وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن وفاة واحدة في كل من إلينوي، إنديانا، مينيسوتا، ميسوري، ميسيسيبي ، أوريجون، جورجيا وفلوريدا، وتوفى شخصان في كل من كاليفورنيا وكانساس.

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يوم الأربعاء إنها تحقق في حوالي 1000 حالة محتملة من مرض شبيه بالالتهاب الرئوي الشديد نتيجة لاستخدام السجائر الإلكترونية.