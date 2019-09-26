أطعمة لن تتناوليها ثانيةً بعد معرفة مكوناتها.. فما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك بعض الأطعمة التي ربما نستسيغ مذاقها بشكل كبير ونُقْدِم على تناولها مرارًا وتكرارًا من فرط ارتباطنا بها، لكنك قد تشمئزين سيدتي من بعض من تلك الأطعمة إذا عرفتِ المكونات التي تدخل في تحضيرها، ونقدم لك فيما يلي قائمة بأبرز هذه الأطعمة:

حلوى الخطمي (المارشميلو)

تُصنع من الجيلاتين، وهو بروتين حيواني يدخل أيضًا في تركيب الآيس كريم، وهو أمر لا يبدو سيئًا لحين معرفة الطريقة التي يصنع بها هذا الجيلاتين؛ إذ يتم تصنيعه عن طريق غليان جلود وعظام الحيوانات!

الجبنة المبروشة

يدخل في تركيبها لب الخشب، وهو المادة التي لا تدخل في تركيب غيرها من أنواع الجبن، وعادة ما يستعان بها في الجبنة المبروشة لخفض التكاليف.

حلوى (جيلي بين) السكرية

يضاف إليها مادة صمغية تعرف باسم "اللك المصفى"، وهي مادة تفرز بواسطة إناث حشرة "اللك"، وتعنى بتعزيز مذاق وشكل الحلوى.

اللحم البقري المفروم

إذ تقوم كثير من محلات السوبر ماركت بإضافة مادة تعرف باسم "الوحل الوردي" لهذا اللحم، وهي عبارة عن حشو مغلف بمادة الأمونيا، الهدف منها خفض التكلفة بالنسبة للأشخاص الذين يورّدون ذلك اللحم البقري.

أي شيء مضاف إليه صبغة طعام حمراء: ولك أن تعلمي سيدتي أن تلك الصبغة الحمراء تصنع من بق مهروس، لكنها آمنة تمامًا ويتم استخدامها بالفعل على مدار قرون.

العلكة

تأتي بعديد النكهات المختلفة لكن كلها تتشارك في شيء واحد، وهو أنها تُصَنَّع من مادة تعرف باسم "لانولين"، وهي مادة يتم إفرازها من الغدد الجلدية للأغنام.

الخبز

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يضاف إليه حمض أميني يعرف باسم "L-cysteine"، ورغم أنه يساعد على إطالة عمر الخبز التخزيني، إلا أنه يُصَنَّع في الغالب من شعر الإنسان!

الفطر المعلب

قد تحوي تلك العلب بعض الديدان والعث الذي ينجذب بشكل خاص للفطر، وهو ما يعني أن 30 دودة أو أكثر ربما تتواجد في كل علبة فطر معلب.

كريمة القهوة

تضم زيت فول الصويا أو زيت بذرة القطن لمنحها قوامًا مصقولاً. وتحوي الكريمة البودرة عاملًا مضادًا للتكتل اسمه ألوميونوسيليكات الصوديوم، عبارة عن مادة قابلة للاشتعال تمامًا.

الحليب خالي الدسم

يضاف إليه ثاني أكسيد التيتانيوم ليبقى فاتح اللون ولا يتحول للأزرق.

الجبن

هناك أنواع منها يدخل في تصنيعها مادة تعرف باسم "المنفحة"، ولمن لا يعرف، فهي عبارة عن إنزيم يستخرج من معدة الأبقار، الحملان والماعز المرضعة.

المشروبات الغازية المحلاة بنكهة الحمضيات

تدخل في تصنيعها مادة كيميائية تركيبية حاصلة على براءة اختراع كمثبط للهب، وهي المادة التي تعرف باسم BVO.