شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض تصيب الصمام الأبهرى بالقلب..ترسبات الكالسيوم تقلل تدفق الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض القلب من أخطر الأمراض التى تؤدى إلى الوفاة وقد تصيب الشخص فى أى عمر ولكن تكثر فرص التعرض للأزمات القلبية مع تقدم السن، ومن بين المشاكل التى تصيب القلب الأكثر شيوعا هى تصلب الشرايين أو عدم انتظام الضربات أو تضارب كهربائية القلب.

ووفقا لموقع" mayoclinic" فإن تكلس الصمام الأبهري عبارة عن حالة مرضية تتكون فيها ترسبات الكالسيوم على الصمام الأبهري في القلب، وقد تؤدي الترسبات إلى تضيق فتحة الصمام الأبهري، يمكن أن يصبح هذا التضيق شديد بما يكفي لتقليل تدفق الدم خلال الصمام الأبهري وهي حالة تعرف باسم تضيق الصمام الأبهري.

وقد يكون تكلس الصمام الأبهرى من العلامات المبكرة على الإصابة بمرض القلب، يصيب التكلس والتضيق بوجه عام الأشخاص الأكبر من 65 عامًا، وعند إصابة الأشخاص الأصغر سنًا، فغالبًا ما يسببها عيب في القلب عند الولادة، وأمراض أخرى مثل فشل الكلى.

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كما يحدث تضيق الصمام الأبهري عندما يضيق صمام القلب الأبهري، فيصبح الصمام الضيق غير قادر على الفتح بشكل كامل، مما يقلل أو يحجب تدفق الدم من القلب إلى الشريان الأبهري وباقى الجسم.

وعندما يقل تدفق الدم أو يمنع من المرور خلال الصمام الأبهري، يحتاج القلب للعمل بجدية لضخ الدم للجسم يحدد هذا الجهد الزائد كمية الدم التي يمكن ضخها مما يسبب مشاكل للقلب.

وقد يحتاج الشخص المصاب بضيق الصمام لعملية جراحية لإصلاح الصمام الأبهري المتضرر أو استبداله.