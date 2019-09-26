شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب وفاة 11 شخصا.. FDA تسحب منتجات للسجائر الإلكترونية بــ3.8 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، فى تقرير نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، إنه "يجب علينا بذل المزيد من الجهود" لوقف الوفيات الناجمة عن التدخين وإدمان الشباب، نظرًا لتسببها فى إصابة 530 شخصًا حدوث بأمراض مرتبطة بالأبخرة وتوفي 11 شخصًا.



السجائر الالكتروينة

واعترف نيد شاربلس مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، بأن الوكالة "يجب أن تفعل المزيد" لوقف الوفيات وإدمان المراهقين المرتبطين بالسجائر الإلكترونية في شهادته أمام الكونجرس يوم الأربعاء.

لقد توفي 11 شخصًا في الولايات المتحدة بسبب أمراض الرئة المرتبطة بالأبخرة، وتحقق هيئة الأغذية والأدوية في 1000 حالة محتملة الإصابة بحدوث تلف تنفسي مماثل.

قالت الصحيفة، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستضع اللمسات الأخيرة على القواعد لإجبار الشركات على إخراج هذه المنتجات بمعايير محددة حتى تمر بها الى السوق بعد الموافقة عليها من الهيئة.

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من أن معظم إصابات الرئة مرتبطة بتلف بالشريان التاجي، إلا أن مسؤلي الصحة لم يحددوا سبب واحد ثابت بينهم، موضحة أنه تم الإبلاغ عن وفاة واحدة في كل من إلينوي، إنديانا، مينيسوتا، ميسوري، أوريجون، جورجيا، وفلوريدا، ومات شخصان في كل من كاليفورنيا وكانساس.



وضع معايير للسجائر الالكتروينة

أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" أن 530 حالة مرض بالالتهاب الرئوي الحاد تعود إلى استخدام السجائر الإلكترونية، وإمكانية إصابة حوالي 1000حالة .

وقالت شاربلس نائبة مدير مركز السيطرة على الأمراض، إنه سيكون هناك "المئات" من الحالات، مؤكدة أنه من خلال العمل مع وكالة مكافحة المخدرات (DEA)، تحاول (FDA) تتبع الأضرار التي تسببت في إصابة الأشخاص، وتعتزم توجيه تهم جنائية ضد صانعيها، ولكن ليس ضد المستخدمين.

وأضافت شاربلس: لا تتبع FDA أي إجراءات مرتبطة بالاستخدام الشخصي لأي منتجات vaping، إن اهتمامنا بالموردين، ولتوضيح الأمر، إذا قررنا أن شخصًا ما يصنع أو يوزع منتجات السجائر الالكترونية" vaping" غير المشروعة والمغشوشة التي تسببت في المرض والوفاة من أجل الربح الشخصي، فسنعتبر ذلك عملاً إجرامياً.

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وصادرت الشرطة ومسئولو الصحة هناك حوالي 77 ألف من خراطيش سوائل السجائر الإلكترونية غير القانونية التي تحتوي على مادة "THC"، المكون النفسي في الحشيش، وهو ما يساوي 3.8 مليون دولار.

وأضافت شاربلس، إن الشق الثاني لإجراءات هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، القادمة هو محاولة القضاء على ما يسمى بـ "الوباء الذي يهزأ بالمراهقين"، مضيفة أن واحد من كل 4 من طلاب المدارس الثانوية استخدم السجائر الإلكترونية في الشهر الماضي، وفقًا لآخر أرقام مركز السيطرة على الأمراض، مضيفة أن النكهات الأكثر شعبية بين المستخدمين دون السن القانونية هي الفواكه، والنعناع ، والمنثول، وتواجه شركات معينة تحقيقات حول ما إذا كان قد تم تسويق النكهة الحلوة للأطفال والشباب.

وأكدت أن ميشيجان ونيويورك حظرت السجائر الإلكترونية المنكهة مؤقتًا، وأوقفت ماساتشوستس بيع جميع السجائر الإلكترونية للأشهر الأربعة القادمة، وإلينوي حاليا تشرع حظر بيع السجائر الألكترونية المنكهة.

كانت شاربلس حريصة على توضيح أن إجراءات تطبيقات "FDA" التي سيتم تنفيذها قريبًا، والتي يدعمها الرئيس ترامب، لن تشكل حظرًا على السجائر الإلكترونية المنكهة.

وقالت بدلا من ذلك، تعتزم الهيئة تطبيق القانون الحالي الذي يحد من تسويق هذه المنتجات، فهذه السياسة لا تعني أن السجائر الإلكترونية المنكهة لا يمكن تسويقها أبدًا.

وأكدت أنه إذا تمكنت إحدى الشركات من خلال تقديم طلب إلى (FDA) من أن منتجًا معينًا يفي بالمعايير التي حددها الكونجرس، فإن الهيئة (FDA) ستسمح لهذا المنتج "السيجارة الإلكترونية" بالبيع، ولكن حتى ذلك الحين، تتوقع "FDA "أن تقوم شركات السجائر الإلكترونية بسحب منتجاتها من الأرفف.