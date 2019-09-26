- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2019/9/26 10:48 م بتوقيت أبوظبي
المسؤولون الأمريكيون لم يربطوا المرض بعد بمنتج معين
أعلن مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة، الخميس، أنهم وجدوا 805 حالات إصابة مؤكدة ومحتملة بمرض تنفسي غامض مرتبط بالتدخين الإلكتروني، كما ارتفع عدد الوفيات بسبب هذا المرض إلى 12.
وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن هناك 530 حالة إصابة و7 وفيات بسبب المرض الذي يصيب الرئتين.
ويحقق مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة في أمر المرض لكنهم لم يربطوه بعد بمنتج معين من منتجات السجائر الإلكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 وفاة بالتدخين الإلكتروني في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.