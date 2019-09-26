شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للصحة النفسية بالتوعية لمنع الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم باليوم العالمى للصحة النفسية لمنع الانتحار يوم 10 أكتوبر من كل عام، من خلال التوعية اللازمة بالتعاون مع الشركاء العالميين والاتحاد العالمي للصحة النفسية، والرابطة الدولية لمنع الانتحار، وحملة "متّحدون من أجل الصحة النفسية العالمية"، ورافعين شعار لنعمل معًا على منع الانتحار.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن شخصًا يفقد حياته بالانتحار كل 40 ثانية، ويتيح اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يتم الاحتفال به في 10 أكتوبر، فرصة للتوعية بقضايا الصحة النفسية، وتعبئة الجهود من أجل دعم الصحة النفسية، والموضوع الرئيسي لهذا العام هو منع الإنتحار.

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وأشارت المنظمة إلى أن الانتحار هو ثاني الأسباب الرئيسية للوفاة في أعمار تتراوح بين 15 و29 عامًا على نطاق العالم.



اليوم العالمى للصحة النفسية

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن البلدان المرتفعة الدخل تسجل أعلى المعدلات، حيث بلغت 11.5 حالة انتحار لكل 100 ألف، ويبلغ عدد المتوفين من الرجال بالانتحار فى البلدان المرتفعة الدخل نحو 3 أمثال عدد النساء، عكس البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تميل كفّة المعدّل إلى التساوي بدرجة أكبر، وهو يعتبر ثالث الأسباب الرئيسية للوفاة لدى الفتيان بعد إصابات الطرق والعنف بين الأفراد.

وقالت المنظمة، إن الأساليب الأكثر شيوعًا للانتحار هو الشنق، والتسميم الذاتي بمبيدات الحشرات، والأسلحة النارية.