يوميات هزاع المنصوري في محطة الفضاء الدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية برفقة الأمريكية جيسيكا مير، وقائد الرحلة الروسي أوليج سكريبوتشكا، على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس 15".

ويقضي المنصوري 8 أيام على متن المحطة يجري خلالها العديد من المهام والأعمال، كما يظهر في بث مباشر بالفيديو 5 مرات أثناء رحلته.

ويحظى خلال يومه بوقت خاص للصلاة وقراءة القرآن الكريم الذي يرافقه وأيضاً مقتطفات من كتاب "قصتي" للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما يمارس الرياضة يومياً لمدة ساعتين ونصف الساعة على متن محطة الفضاء الدولية للحفاظ على صحته.

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وفي ليلة استثنائية، هي ليلة الطعام الإماراتي التقليدي، يرتدي المنصوري الزي الإماراتي التقليدي، ويقدم لزملائه 3 أطعمة إماراتية، هي: المضروبة والصالونة والبلاليط.

المنصوري هو أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، التي بنيت عام 1998 بموجب تعاون دولي بتكلفة أكثر من 150 مليار دولار، وتضم على متنها طاقماً دولياً من 6 رواد يقضون 35 ساعة أسبوعياً في إجراء أبحاث علمية، وتدور على ارتفاع 390 كيلومتراً من سطح كوكب الأرض، بسرعة 27600 كيلومتر في الساعة.

ويعد المنصوري أول عربي ضمن طاقم المحطة الدولية، إذ سيشارك في أبحاث علمية عدة في الفضاء، منها 16 تجربة، بينها 6 تجارب على متن المحطة.