أبوظبي تفتح مكبرات الصوت للتهنئة بوصول هزاع المنصوري إلى الفضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت العاصمة الإماراتية أبوظبي مكبرات الصوت عند الساعة 11:30 صباح اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019 وبثت رسالة تهنئة بمناسبة وصول هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

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